Mantar pişirirken kararmasını önleyen tüyo! Besin değerini de katlıyor

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 22:52

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 22:52

Mantar pişirirken mutlaka dikkatli olmak gerekiyor. Örneğin mantarı yıkamak, besin değerini yok ediyor. Mantarı temizlerken kağıt havlu kullanabilirsiniz.

Peki mantarın kararmasını nasıl önlenir?

Mynet'te yer alan bir içerikte; Mantar kararmasını önleyen yöntemler tek tek paylaşıldı. İşte o yöntemler

SUYUN ALTINDA FAZLA TUTMAYIN

Rengi hafif kahverengileşmiş, formları bozulmamış mantarları pişirmenin de sırları var. Mantarları suyun altında uzun uzadıya tutmamak ilk şartımız. Yukarıda da dediğimiz gibi mantarlar su çeken bir yapıda olduğu için bir tüm kiri ya da farklı maddeleri suyun altına tutuldukları zaman içine hapsederler. Bu nedenle elinizdeki mantarları çok doğru temizlemek önemli. Öncelikle limon suyu ve suyu karıştırarak minik bir su hazırlayın. Minik bir not: Mantarlarınız çok topraklı ya da kirliyse bu işlemi yapın.

NEMLİ BİR BEZLE SİLİN

Mantarlarınızı bu suyun içerisine batırıp çıkarın. Burada amaç mantarı yıkamak değil, bu nedenle çok bekletmeyin. Bir daldırıp hızlıca çıkarın. Ardından mantarlarınızı hafif nemli bir bez yardımıyla güzelce silin. Özellikle şapkasının altında kalan kısımları güzelce silmeye özen gösterin. Bu aşama için kağıt havlu da kullanabilirsiniz.

HAFİFÇE UNLAYIN

Güzelce temizlediğiniz mantarların varsa üzerindeki zarlaşmış kısmı elinizle ya da bir bıçak yardımıyla çıkarın. Ardından hafifçe unlayın. Unladıktan sonra güzelce harmanlayın. Fazla unları atması için tel süzgecin üzerine alın ve dilediğiniz şekilde doğrayın ya da tüm bir halde bırakın.

ALÜMİNYUM TENCERE KULLANMAYIN

Ardından alüminyum olmayan, çelik, seramik, döküm bir tava ya da tencerenin içerisine mantarlarınızı alın. Hafifçe sotelemeye başlayın. Alüminyum tencere ya da tavalar mantarlarınızın rengini de tadını da etkileyebilir. Kısık ateşte pişirme işlemini gerçekleştirdikten sonra mantarlarınız hazır!

LİMONLU SU ÖNEMLİ

Mantarlarınız çok topraklı değilse limonlu su aşamasını yapmadan sadece ıslak bezle de silebilirsiniz. Ancak pişirme aşamasında mutlaka limon suyu eklemeniz gerekecektir. Aklınızda bulunsun.