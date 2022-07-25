Manzara, estetik ve ziyafetin buluştuğu mekan

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 00:00

Öyle bir yer hayal edin ki dünyada eşi benzeri olmayan manzaraya sahip olsun. İki kıtanın birbirini çok yakın noktadan selamladığı, neredeyse kavuşacakmış gibi duran Asya ve Avrupa’nın en güzel izlendiği yerlerden biridir Cihangir. Peki, siz de böylesine eşsiz manzaraya hakim bir noktada olmak, burada lezzetli bir yemek yemek, kahvenizi yudumlamak, çay sohbeti eşliğinde sevdiklerinizle birlikte hoşça vakit geçirmek ve bahsettiğimiz bu manzarayı izlemek ister misiniz? O zaman İBB’nin Cihangir Sosyal Tesisleri sizleri ağırlamak için bekliyor…

ESTETİK MİMARİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Tophane-i Amire’nin hemen yanında doğayla uyumlu şekilde, tamamen ahşap olarak Osmanlı Mimari yapısına göre inşa edilen tesis, misafirlerini enfes Boğaz manzarası eşliğinde ağırlıyor. Estetik bir yapı olarak dikkat çekmeyi başaran tesisin olağanüstü güzellikte panoramik bir İstanbul manzarası bulunuyor.

Tesiste yemek yerken ya da terasında bir şeyler yudumlarken; Tarihi Yarımada, Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camileri, Galata Kulesi’nin yanı sıra Anadolu Yakası’ndan da Kadıköy, Üsküdar, Kız Kulesi ve Çamlıca Tepesi’ne kadar İstanbul’u İstanbul yapan sayısız güzellik gözlerinizin önüne seriliyor. Osmanlı mimarisinden izler taşıyan ve estetik görüntüsü ile dikkat çeken tesiste aynı anda 250 kişiye kadar hizmet verilebiliyor.

TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞINDAN LEZZETLER

Türk ve dünya mutfağının en bilindik ve çok sevilen lezzetleri ile kurulan sofralar, İBB Cihangir Sosyal Tesisi’nin sahip olduğu kesintisiz Boğaz manzarası eşliğinde adeta ziyafete dönüşüyor. Yeşil ve mavinin kesiştiği bir atmosferde, Boğaz’ın o eşsiz güzelliğini seyir imkanı sunan tesis, kafeterya hizmeti de sunuyor. Ayrıca, menüsünde yer alan enfes mantı, makarna ve salata çeşitleriyle de lezzet düşkünlerinin damaklarını fethediyor. Yolunuz Cihangir’e düştüğünde Türk mutfağının en iddialı tatlarından mantıyı, 7’den 70’e herkesin sevdiği spagetti ya da makarnayı ziyafete dönüştüren tortelliniyi bir de İBB’nin Cihangir Sosyal Tesisi’nde denemenizi tavsiye ederiz…

NE DEDİLER?

Berk Karaman (Medya Çalışanı)

“Tesise ilk gelişim benim. Burada kağıt üzerinde gördüğüm bütün tesislere baktım, sanırım manzarası da en güzel olan burası. Dragos’la yarışıyor deniyor. Manzarası ve tesis düzeni çok iyi. Çalışanlar güler yüzlü. Onun haricinde biraz sıra bekledik, doluluk vardı ama buna rağmen direkt telefonla aranıp çağırıldık. Doluluk da herhalde mekanın albenisinden kaynaklanıyor. Sosyal tesis olarak ilk defa buraya geldim. Fiyat olarak da uygun ki buraya yönlendirildik.”

Begüm Kızılcık (Gayrimenkul Uzmanı)

“Manzarası harika, buraya yazın ilk defa geldim. Kışın da gelmiştim, o zaman manzarası ayrı güzeldi; şimdi de ayrı bir güzelmiş. Birazdan yemekleri de tadacağız, muhtemelen onlar da manzara gibi güzeldir diye düşünüyorum.”

Nurşen Çakır (Medya Şirketi-Genel Yayın Yönetmeni)

“Kamuya ait bir yerde, şu güzellikte bir manzarada yemek yiyebilmek ve bunu uygun fiyata yiyebilmek bizim için büyük bir ayrıcalık oluyor. Çünkü, aşağı kesimlere indiğimiz zaman uçuk fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz ve tadını çıkaramıyoruz. Ama şimdi hem doğa harikası, hem lezzetli yemekler bir arada ve bunu uygun fiyata yediğimiz zaman tadını çıkarabiliyoruz.”

Filiz Çarıkçı (Ev Hanımı)

“Sarıyer tarafında oturuyorum. Buraya ilk defa geldim, arkadaşım getirdi. İnsanlar böyle mekanlara sosyalleşmek, güzel vakit geçirmek için gelirler ama daha ilk girişte yer olmadığı için isim aldılar, biraz sıra bekledik. O da olabilir, normal. Çünkü, çok güzel manzarası olduğu için yoğun. Biz de beklemek istedik. Manzara çok güzel ama kapıda bekleme olayına mutlaka çözüm bulunmalı. Ne kadar ciddiye alırlar bilmiyorum ama bir öneri olarak; personelin müşterilerin arasında değil de arkada mutlaka bir yeri olur, orada yemek yerler. Orası da bekleme alanı gibi kullanılabilir. Uygun bir yer olduğu için, bekleyenler için de alan iyileştirilebilir. Mekan, bölge ve manzara açısından çok güzel çünkü. İlk izlenim çok önemlidir. Bunu, böyle güzel bir mekan için bir öneri olarak söylemek istiyorum.”

Aysun Tataroğlu (Ev Hanımı)

“Benim de ikinci gelişim, ben de arkadaşım vasıtasıyla geldim. Daha önce bu kadar beklememiştik ama öğle saati olduğu için belki ondandır. Özellikle volkanik tatlısı çok güzel. Bu kadar yoğun olmasına rağmen garsonlarla göz göze geldiğinizde bakıyor ve biliyor, ‘evet hemen getiriyorum’ diyor. Siparişleriniz, volkaniğiniz, kahveniz geliyor; inanılmazlar yani. Çalışanlar çok ilgili ve alakalı kesinlikle. Manzarası da çok güzel.”

TESİSE NASIL GİDİLİR?

ADRES:

Kılıçalipaşa Mahallesi, Sanatkarlar Caddesi, Kamacı Ustası Sokak, No: 1 Beyoğlu / İstanbul (Telefon: 444 10 34)

ULAŞIM:

Araç ile; tesise araç ile ulaşım oldukça kolay. Sahil yolunu kullanarak Karaköy’e geldikten sonra Tarihi Nusretiye Camii’nin önünde bulunan ışıklardan yukarı doğru çıkan yöne dönülür. Tesis, hemen sağ tarafta kalıyor. (Ancak, tesiste konumundan dolayı otopark mevcut değil.)

Toplu Ulaşım ile; oldukça merkezi bir yerde bulunan tesise toplu taşıma ile ulaşım da kolay.

Taksim’den Nostaljik Tramvay ile Karaköy’e geldikten sonra Beşiktaş yönüne 10-15 dakika kadar yürüme mesafesinde.

Kabataş-Bağcılar Tramvayı’nı kullanarak da ulaşılabilir. Karaköy ya da Tophane’ye gelindiğinde tramvaydan inince yolun sol tarafında bulunan tesisi görebilirsiniz.

Ayrıca, Beşiktaş’a gelip (Anadolu Yakası’ndan gelenler için vapur seçeneği de var) buradan sahil boyunca deniz havası eşliğinde yürüme imkanınız da bulunuyor.

CİHANGİR SEMTİNİN ADI NEREDEN GELİYOR?

Semtin adını, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğullarından Şehzade Cihangir’den; daha doğrusu aynı adı taşıyan camiden aldığı biliniyor. Şehzade Cihangir’in, üvey kardeşi Şehzade Mustafa’nın ölümünün ardından çok üzülerek 22 yaşında hayata veda etmesi üzerine Boğaz’a hakim bir tepe üzerine, adına cami yapılıyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın, Tophane ile Fındıklı arasındaki kıyıdan 300 basamakla ulaşılan yüksekçe bir yere, oğlu Cihangir’in anısına Mimar Sinan’a yaptırdığı Cihangir Camii, ardından semte adını veriyor.

İstanbul’un mutlaka görülmesi gereken camilerinden biri. Küçücük bahçesinin sunduğu huzur dolu atmosfer ve muhteşem manzara ise bir ömre bedel…