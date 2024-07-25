Manzaralar: Minibüsçünün Yolculuğu

Cumhuriyet TV’nin yeni konsepti “Manzaralar”ın ilk bölümünde, İstanbul’un vazgeçilmez ulaşım araçlarından minibüsler konu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:34
Manzaralar: Minibüsçünün Yolculuğu
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Cumhuriyet TV’nin yeni konsepti “Manzaralar”ın ilk bölümünde, İstanbul’un vazgeçilmez ulaşım araçlarından minibüsler konu oldu. Bu bölümde minibüsçülerin renkli ve zorlu yaşamları ekranlara taşındı. İstanbul trafiğinde yaşadıkları zorluklar, yolcularla ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri gözler önünde bulunduruldu.

45 senedir bu işi yapan Durmuş Polat, "45 sene daha bu işi yaparım," dedi.  İnsanların minibüslere istedikleri yerden binip istedikleri yerde inmesini, kendilerinin tercih edilme nedeni olarak anlattı.

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