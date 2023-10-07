Mardin'in eşsiz lezzeti: 'Irok' coğrafi işaretle tescillendi!
Mardin'in geleneksel lezzeti 'Irok', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi!
Mardin Artuklu Üniversitesi, kent mutfağına ait geleneksel yemeklerin korunması, geliştirilmesi ve uluslararası platformda tanıtılmasını amaçlayan önemli bir projeyi hayata geçiriyor.
"Kadim Mardin Yemekleri Sahne Alıyor Projesi" adı altında yürütülen bu çalışma kapsamında, yöresel lezzetlerden biri olan yemeği için coğrafi işaret alındığı duyuruldu.
Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yapılan açıklamada, daha önce Alluciye ve Fırkiye gibi yöresel tatların coğrafi işaretle tescillendiğini hatırlattıktan sonra, şimdi de Mardin'in önemli lezzetlerinden biri olan Irok yemeğinin coğrafi işaretle tanındığını belirtti.
Özcoşar, Mardin'in köklü yemek kültürü için coğrafi işaret başvurularına devam edeceklerini vurgulayarak, üniversitenin girişimleri sayesinde Mardin'in gastronomi alanında hak ettiği yere geleceğini ifade etti. Bu başarıların, Mardin'in zengin mutfak mirasının korunmasına ve tanıtılmasına önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti.
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