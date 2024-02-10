Mardinli tavus kuşu Hindistan’da uçtu

Mardinli tavus kuşu, bu kez Hindistan’da uçtu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 16:05
Mardinli tavus kuşu Hindistan’da uçtu
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Mardinli Zahit Mungan’ın 6 yaşındayken, ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başladığı tutkusu, zamanla sanata dönüştü. Mungan, uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için, doğup büyüdüğü evi atölyeye çevirdi.

Burada kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal eden Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu uçurtmasıyla, geçen yıl mayıs ayında Çin'de düzenlenen 40’ıncı Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı.

Festivalde ‘Üç boyutlu şişme uçurtma’ dalında altın madalya, ‘Estetik uçurtma’ dalında ise bronz madalya kazanan Mungan, kültürün yok olmaması için öğrenmek isteyenlere de uçurtma yapmayı öğretiyor.

27 yıldır tutkusunu sürdüren Mungan, Çin’in yanı sıra yurt içinde ve Malezya, Tayland, Hindistan, Ukrayna, Malta, Güney Afrika, Dubai, Endonezya gibi 30 ülkeyi gezerek 40 festivale katıldı.

10- 20 Ocak tarihleri arasında Hindistan’ın Ahmedabad kentinde düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivali’ne (International Kite Festival) katılan Mungan’ın tavus kuşu uçurtması, büyük ilgi gördü. Yaptığı uçurtmaların kendisi için özgürlük, tutku ve rüzgarı temsil ettiğini ifade eden Mungan, “Çocuklara ayrıca sinema salonunda uçurtma belgeseli izlettiriyorum ve daha sonra aşamalı bir şekilde uçurtmalarını yaparak tekrardan damlarda uçuruyorlar.



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