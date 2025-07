Şok rock denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Marilyn Manson, uzun bir aranın ardından İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor. Peki, Marilyn Manson kimdir, kaç yaşında? Marilyn Manson İstanbul konseri ne zaman?

MARİLYN MANSON KİMDİR?

Marilyn Manson, gerçek adıyla Brian Hugh Warner, 5 Ocak 1969’da Ohio, ABD’de doğmuş Amerikalı bir rock şarkıcısı, söz yazarı, prodüktör ve aynı zamanda ressam ve aktördür. Sahne adını, Amerikan pop kültürünün iki zıt figüründen, güzellik ve masumiyetin simgesi Marilyn Monroe ile Amerika’nın en ünlü suçlularından Charles Manson’dan almıştır. Bu isim seçimi bile onun sanat hayatı boyunca izleyeceği provokatif ve sınırları zorlayan tarzının bir işareti sayılır.

Müzik kariyerine 1989 yılında “Marilyn Manson & The Spooky Kids” adlı grupla başladı. 1994 yılında çıkardıkları Portrait of an American Family albümüyle dikkat çekti, ancak asıl büyük çıkışını 1996’daki Antichrist Superstar albümüyle yaptı. Ardından gelen “The Beautiful People” ve Eurythmics’in “Sweet Dreams (Are Made of This)” şarkısına yaptığı karanlık cover, onu dünya çapında tanınan bir rock yıldızı haline getirdi.

Marilyn Manson sadece müziğiyle değil, gotik makyajı, sıra dışı sahne kostümleri, din ve toplum eleştirisi içeren sert şarkı sözleri ve şok edici sahne performanslarıyla da gündeme geldi. Bu özellikleri, onu özellikle muhafazakâr kesimlerin tepkisini çeken ve “kötü örnek” ilan edilen bir figür yaptı. Öte yandan, milyonlarca hayranı onu özgürlük, başkaldırı ve sansüre karşı duran bir sanatçı olarak gördü.

Sanat hayatı müzikle sınırlı kalmayan Manson, birçok bağımsız film ve dizide de rol aldı, resim sergileri açtı ve fotoğraf çalışmaları yaptı. Ancak kariyeri boyunca pek çok skandal ve hukuki süreç de yaşadı. 2021 yılında eski sevgilileri ve bazı kadınların ortaya attığı cinsel taciz ve fiziksel şiddet iddiaları nedeniyle çok sayıda davayla karşı karşıya kaldı. Bu iddiaları reddeden Manson’ın davalarının bir kısmı hâlen devam ediyor.

Sonuç olarak Marilyn Manson; kimileri için korkutucu ve aşırı uçlarda dolaşan bir figür, kimileri için ise sanatın sınırlarını zorlayan ve tabu yıkmayı hedefleyen cesur bir sanatçı olarak hafızalara kazındı. Gotik rock ve endüstriyel metal sahnesinde bıraktığı iz, hâlâ tartışmalarla birlikte yaşamaya devam ediyor.

CİNSEL SALDIRI SUÇLAMALARINDAN AKLANDI

ABD'de savcılar, cinsel saldırı ve aile içi şiddet iddialarıyla ilgili yıllar süren bir soruşturmanın ardından rock yıldızı Marilyn Manson hakkında suç duyurusunda bulunmayacaklarını açıkladı.

Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, iddiaların yasalara göre çok eski olduğunu ve yasal adı Brian Warner olan 56 yaşındaki sanatçıyı suçlamak için kanıtların yeterli olmadığını belirtti.

MARİLYN MANSON İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

En son 2007 yılında Türkiye'ye gelen Marilyn Manson, 'One Assassination Under God Tour' kapsamında, 3 Eylül 2025 Salı akşamı Bonus Parkorman'da konser verecek.

90'lardan bu yana 50 milyonun üzerinde albüm satışı, Grammy adaylıkları ve sayısız ödülle rock müzik dünyasında iz bırakmaya devam eden Marilyn Manson'ın İstanbul'daki konserinin biletleri 21 Nisan Pazartesi günü satışa çıkacak.