Yayınlanma: 10.12.2024 - 23:23

Güncelleme: 10.12.2024 - 23:23

İstanbullular Marmaray seferlerinin neden çalışmadığını ve ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Peki, Marmaray neden çalışmıyor? Marmaray seferleri ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...

MARMARAY NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Twitter (X) üzerinden yapılan açıklamada Marmaray seferlerini bir arıza nedeniyle aksadığına yer verildi:

Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir.