Marmaray neden çalışmıyor? Marmaray seferleri ne zaman düzelecek?
İstanbul'da sıklıkla kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray'ın neden çalışmadığı merak konusu oldu. Peki, Marmaray neden çalışmıyor? Marmaray seferleri ne zaman düzelecek?
İstanbullular Marmaray seferlerinin neden çalışmadığını ve ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Peki, Marmaray neden çalışmıyor? Marmaray seferleri ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...
MARMARAY NEDEN ÇALIŞMIYOR?
Twitter (X) üzerinden yapılan açıklamada Marmaray seferlerini bir arıza nedeniyle aksadığına yer verildi:
Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir.
Etiketler: #marmaray #Toplu Taşıma #Arıza #teknik arıza
En Çok Okunan Haberler
-
- Op. Dr. Dericioğlu başında poşetle ölü bulundu
- 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedeni belli oldu
- Memurlar için yeni dönem başlıyor
- 'Engel' kalktı, dönüş başladı
- Onlarca araç birbirine girdi
- Suriye'de herkesin konuştuğu ölüm listesi
- Şam nasıl düştü? ‘
- Arnavutköy'de sürpriz hasat: Sanki hiç toplanmamış gibi
- Erdoğan'dan işgale 'isimsiz' tepki