Mars yolculuğunda tarihi dönüm noktası: NASA lityum yakıtlı dev motoru ateşledi

İnsanoğlunun Mars'a ayak basma hedefi, teknolojik bir devrimle yeni bir aşamaya geçti. NASA, lityum metal buharıyla çalışan "Manyetoplazmadinamik" (MPD) itici sistemini 2026 yılının ilk büyük testiyle başarıyla ateşledi. Uzmanlar, 120 kilovat güç seviyesine ulaşan bu motorun, derin uzay yolculuklarında kullanılan geleneksel kimyasal roketlerin yerini alacağını belirtiyor. Bu gelişme, sadece bir hız artışı değil, aynı zamanda yakıt verimliliğinde %90'a varan bir tasarruf anlamına geliyor.

LİTYUM VE MANYETİZMANIN GÜCÜ: 2.800 DERECE SICAKLIK

NASA laboratuvarlarında gerçekleştirilen testler sırasında, motorun merkezinde yer alan tungsten elektrot, 2.800 santigrat dereceyi aşan bir sıcaklığa ulaşarak bembeyaz bir ışık saçtı. 1960’lardan bu yana üzerinde çalışılan ancak bugüne kadar operasyonel olarak kullanılmayan MPD teknolojisi, lityum plazmasını manyetik alan yardımıyla hızlandırarak yüksek itiş gücü sağlıyor.

JPL araştırmacıları, bu testin amacının sadece motorun çalışıp çalışmadığını görmek olmadığını, aynı zamanda hedeflenen devasa güç seviyelerine çıkılabileceğini kanıtlamak olduğunu vurguladı. 8 metrelik özel vakum odalarında gerçekleştirilen ateşleme, ABD tarihindeki en yüksek güçlü elektrikli itki testi olarak kayıtlara geçti.

PSYCHE GÖREVİNDEN 25 KAT DAHA GÜÇLÜ

Şu anda uzayda aktif olarak görev yapan ve en gelişmiş elektrikli iticilere sahip olan Psyche uzay aracıyla kıyaslandığında, yeni lityum motorun gücü hayranlık uyandırıyor. Psyche'nin motorlarından 25 kat daha fazla güç üreten bu yeni prototip, Mars’a gidecek astronotların yolculuk süresini kısaltmak için gereken "sürekli ve yüksek itiş" kapasitesine sahip.

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu test, Kızıl Gezegen'e ayak basacak Amerikalı astronotları gönderme yolunda somut bir ilerlemedir" diyerek, stratejik yatırımların süreceğinin sinyalini verdi. Uzmanlar, bu sistemin saatte 200 bin kilometre hıza ulaşabilen mevcut sistemleri bile geride bırakabileceğini öngörüyor.

HEDEF 1 MEGAVAT VE NÜKLEER ENERJİ DESTEĞİ

Mars planının bir sonraki aşamasında, bu iticilerin nükleer güç kaynaklarıyla birleştirilmesi hedefleniyor. İnsanlı bir Mars görevi için 2 ila 4 megavat arasında bir toplam güç kapasitesine ihtiyaç duyuluyor. Bu da her biri 1 megavat güç üreten birden fazla MPD motorunun aynı anda çalışması anlamına geliyor.

Gelecekteki en büyük zorluk ise 2.800 dereceye ulaşan bu bileşenlerin, 23 bin saatlik bir yolculuk boyunca ısıya nasıl dayanacağı olacak. NASA'nın "Uzay Nükleer İtki" projesi kapsamında fonlanan bu çalışmalar; Princeton Üniversitesi ve Glenn Araştırma Merkezi ile iş birliği içinde yürütülüyor. Eğer teknoloji hedeflenen seviyeye ulaşırsa, Mars yolculukları çok daha az yakıtla, daha büyük yükleri taşıyarak ve çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.