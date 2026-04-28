Anadolu sofralarının beyaz asaleti: Tam kıvamında Şehriyeli Pirinç Pilavı

Mutfak literatüründe "tencere yemeklerinin sarsılmaz partneri" olarak tanımlanan Pirinç Pilavı, Türk mutfak kültüründe bir yemeğin kalitesini belirleyen en önemli ölçüttür. Onu alelade bir haşlanmış pirinçten ayıran en temel fark, "tane tane" dökülmesini sağlayan mühürleme tekniği ve pirincin nişasta yönetimdir.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı pilavlık pirinç (Tercihen Baldo veya Osmancık)
- 3 yemek kaşığı tel veya arpa şehriye
- 2 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı sıvı yağ (Parlaklık vermesi için)
- 3 su bardağı sıcak su (Et suyu veya tavuk suyu lezzeti zirveye taşır)
- 2-3 damla limon suyu (Pirincin beyaz kalması için teknik bir dokunuş)
- 1 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı
- Pirinci geniş bir kaba alın, üzerine ılık su ve bir tutam tuz ekleyerek en az 20 dakika bekletin. Ardından, pirinçten süzülen su tamamen berraklaşana kadar soğuk suyla yıkayın. Nişastadan kurtulmak, tane tane pilavın ilk kuralıdır.
- Pilav tenceresinde sıvı yağ ve tereyağını eritin. Şehriyeleri ekleyip renkleri koyu altın sarısına dönene kadar sürekli karıştırarak kavurun.
- Süzülen pirinçleri tencereye ilave edin. Pirinçler şeffaflaşmaya ve birbirine hafifçe tutunmaya başlayana kadar orta ateşte 3-4 dakika kavurun. Bu aşama, pirincin pişerken formunu korumasını sağlar.
- Sıcak suyu (veya stok suyu) ekleyin. Tuzunu ve pirinçlerin kar beyazı kalmasını sağlayacak olan limon suyunu ilave edin.
- Tencerenin kapağını sıkıca kapatın. Önce yüksek ateşte kaynamaya bırakın, kaynadıktan sonra ocağın altını en kısığa getirin. Pirinçler suyu tamamen çekip üzerinde küçük "delikler" (gözler) oluşana kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
- Ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu koyup kapağı kapatın. Pilavı en az 20 dakika boyunca, tanelerin içindeki nemi geri çekmesi için dinlenmeye bırakın.