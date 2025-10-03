Mart ayında ekilmişti, Erzincan'ın bereketli topraklarında hasat başladı!

Tarımın yaygınlaştırıldığı Erzincan'ın bereketli topraklarında çiftçilerin alın teriyle aylar önce ektiği pancarların tarladan fabrikaya uzanan zahmetli yolculuğu başladı. 180 günde yeterli olgunluğa erişen şeker pancarları Erzincan'da bu yıl iklimsel değişiklikler nedeniyle erken gelişti.

Traktör ve kamyonlarla fabrikaya taşınan pancarlar, analizlerinin yapılmasının ardından çeşitli işlemlerden geçerek toz şeker haline getiriliyor. Tarladan sofraya uzanan şeker pancarları ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Tarlasındaki şeker pancarlarını hasat eden Hüseyin Bayram, hasat edilen pancarların sofraya uzanan yolculuğunu anlattı. Çiftçi Bayram, "Tarlada hasat edilen pancarları Erzincan Şeker Fabrika 'sına götürüyoruz. Burada üretimi yapılan pancarlar işlenerek tüm ülkeye şeker olarak dağıtılıyor." dedi.

Erzincan'ın Yeşilyurt köyünde 13 yaşından itibaren dede mesleği olarak çiftçilik yaptığını söyleyen Kadir Bozkurt ise "Mart ayında ektik pancarlarımızı şimdi hasat zamanı. Buradan fabrikaya götürdüğümüz pancarlar orada şekere dönüşecek. Ardından dönüp sofralara gelecek." şeklinde konuştu. Bozkurt, Erzincan'da üretilen pancarın şeker bakımından daha kaliteli olduğunu kaydetti.

"2025 YILI ŞEKER PANCARI ALIM FİYATI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI"

2025 yılı için açıklanan kota tamamlama primi dahil 2.975 TL/ton şeker pancarı alım fiyatı, üreticilerin beklentilerini karşılamadı.

Ziraat Odası eski başkanı Tamer Geyik yaptığı açıklamada üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için özelleştirilen şeker fabrikalarının şeker pancarı fiyatının açıklanan fiyatın en az 3.500 TL/ton seviyesinde olması gerektiğini belirtti.

Geyik açıklamasında, "2025 yılı için açıklanan kota tamamlama primi dahil 2.975 TL/ton şeker pancarı alım fiyatı, üreticilerimizin beklentilerini karşılamamıştır.

Çaya yüzde 34, fındığa yüzde 50 oranında artış yapılırken pancara yalnızca yüzde 25 zam verilmesi, pancar çiftçimizi derinden etkilemiştir. Şeker pancarı üretimi sadece çiftçimizin geçim kaynağı değil; şeker fabrikalarının, gıda sanayisinin, hayvancılığın ve ülke ekonomisinin bel kemiğidir. Çiftçi olmazsa, şeker de olmaz! Özellikle son yıllarda gübre, tohum, mazot, zirai ilaç ve sulama fiyatlarındaki artışlar, üreticimizin maliyet yükünü ciddi şekilde artırmıştır. Bu nedenle üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için özelleştirilen şeker fabrikalarının şeker pancarı fiyatının açıklanan fiyatın en az 3.500 TL/ton seviyesinde açıklama yapması hem kendi açılarından hem de üreticilerimizin üretime devam etmeleri açısından önemlidir." dedi.