Marteniçka bileklik ritüeli ve anlamı, bahar ayları yaklaşırken merak konusu oldu. Peki, Marteniçka ne zaman takılır? Marteniçka bilekliğinin hikayesi nedir?

MARTENİÇKA NE ZAMAN TAKILIR VE ÇIKARILIR?

Marteniçka takan kişi, eğer leylek görürse bilekliği çıkarır ve çiçek açan herhangi bir bitki veya ağacın dalına asarak sağlık için dua eder. 1 Mart'ta takılan bileklik, eğer ay sonuna kadar leylek görülmezse 31 Mart'ta çıkarılır ve diğer yıla kadar istenirse saklanır.

Diğer bir ritüele göre de dilek tutulan yerde marteniçka toprağa gömülür veya taşın altına konulur. Leylek gördükten sonra marteniçkayı ağaca bağlamanın dileğin kabul olunmasını sağladığına inanılır. Ayrıca marteniçka çıkarılınca bir meyve fidanına da bağlanır. Eğer hiç ağaç yoksa da taşın altına konulur.

MARTENİÇKA HİKAYESİ

Tarihçi ve etnografya uzmanları bu bayram ve geleneğin kökeni konusunda yıllardır görüş birliği sağlayamıyor.

Baba Marta bayramı hakkında toplumda en popüler efsanelerden biri "savaş, barış ve mutluluk" olarak üç sözcükle özetleniyor.

Rivayete göre uzun yıllar önce bir kral, sefere gitmiş. Aradan zaman geçmiş ancak haber bekleyen kraliçe, umutsuzluğa kapılmak üzereyken, nihayet kralın, bir posta güvercini ile yolladığı kırmızı ve beyaz iplikten oluşan bir "haber" almış.

Mesajı anlayamayan kraliçe, bunun anlamını ancak kralın dönüşünde öğrenebilmiş. Meğer kral, zor bir savaştan ağır yaralı olarak çıkmış ancak barış sağlandıktan sonra iyileşebilmiş, Dolayısıyla "marteniçka"da kırmızı ipliğin sağlığı, beyaz ipliğin barışı sembolize ettiğine inanılıyor.