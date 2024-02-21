Marteniçka nedir? Marteniçka ne zaman takılır?

Balkan coğrafyasında baharın gelişini kutlama geleneklerinden biri olan "marteniçka" bilekliğinin ne olduğu ve ne zaman takıldığı araştırılıyor. Krımızı beyaz iplerle örülen bu bilekliğin ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Marteniçka nedir? Marteniçka ne zaman takılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 09:54
Marteniçka nedir? Marteniçka ne zaman takılır?
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Baharın gelişini kutlamak üzere kırmızı ve beyaz iplerle örülen bileklikler, Bulgaristan göçmenlerinin yoğun yaşadığı bölgelerde sağlık, şans, bolluk, bereket gibi iyi dilekler için takılır. Peki, Marteniçka nedir? Marteniçka ne zaman takılır?

MARTENİÇKA NEDİR?

Bulgaristan'da da 1300'lü yıllardan bu yana baharın gelişinin "marteniçka" bileklikleriyle kutlanıyor.

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Kırmızı ve beyaz iplerle örülen ve "marteniçka" adı verilen bilekliklerin baharın gelişini müjdelemek üzere takılmaya başlanması, Bulgaristan göçmenlerinin aktarımıyla Türkiye'de de yaşatılan bahar gelenekleri arasında yer alıyor. Göçmenlerin yanı sıra bu geleneği öğrenenlerin artan talebiyle marteniçka yapımı da ilgi görüyor.

MARTENİÇKA NE ZAMAN TAKILIR?

Marteniçka, 1 Mart’tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar.


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