Yayınlanma: 21.02.2024 - 09:54

Güncelleme: 21.02.2024 - 09:54

Baharın gelişini kutlamak üzere kırmızı ve beyaz iplerle örülen bileklikler, Bulgaristan göçmenlerinin yoğun yaşadığı bölgelerde sağlık, şans, bolluk, bereket gibi iyi dilekler için takılır. Peki, Marteniçka nedir? Marteniçka ne zaman takılır?

MARTENİÇKA NEDİR?

Bulgaristan'da da 1300'lü yıllardan bu yana baharın gelişinin "marteniçka" bileklikleriyle kutlanıyor.

Kırmızı ve beyaz iplerle örülen ve "marteniçka" adı verilen bilekliklerin baharın gelişini müjdelemek üzere takılmaya başlanması, Bulgaristan göçmenlerinin aktarımıyla Türkiye'de de yaşatılan bahar gelenekleri arasında yer alıyor. Göçmenlerin yanı sıra bu geleneği öğrenenlerin artan talebiyle marteniçka yapımı da ilgi görüyor.

MARTENİÇKA NE ZAMAN TAKILIR?

Marteniçka, 1 Mart’tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar.