Marteniçka nedir? Marteniçka ne zaman takılır?

Balkan coğrafyasında baharın gelişini kutlama geleneklerinden biri olan "marteniçka" etkinliği merak edildi. Peki, Marteniçka nedir? Marteniçka ne zaman takılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 22:09
Marteniçka nedir? Marteniçka ne zaman takılır?
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Baharın ilk aylarının gelmesiyle kutlanan önemli etkinliklerden biri olan "marteniçka" bu yıl da kutlanacak. Peki, Marteniçka nedir? Marteniçka ne zaman takılır?

MARTENİÇKA NEDİR?

Bulgaristan'da da 1300'lü yıllardan bu yana baharın gelişinin "marteniçka" bileklikleriyle kutlanıyor. Marteniçkalar beyaz ve kırmızı yünden yapılan ve bileğe takılan bir tür bilekliktir. Balkan göçmenlerinin yoğun yaşadığı kentlerde, baharın ilk aylarının başlamasıyla bileklere takılır.

MARTENİÇKA NE ZAMAN TAKILIR?

Marteniçka, 1 Mart’tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar.

MARTENİÇKA İPLERİNİN ANLAMI NE?

Otantik bir sanat niteliğinde olan halkın güzellik ve estetik duygusu daha geç dönemlerde marteniçkalarda da kendini gösterir. Önceleri kırmızı-beyaz yünden yapılan marteniçkalara, püskül, top, insan gibi değişik şekiller verilir.


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