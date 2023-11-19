Türkiye, karatede Balkan şampiyonu oldu

Yayınlanma: 19.11.2023 - 21:36

Güncelleme: 19.11.2023 - 21:36

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da organize edilen şampiyona, bugün yapılan müsabakalarla sona erdi.

Şampiyonayı 43 madalyayla tamamlayan Türkiye, takım halinde Balkan şampiyonu oldu.

Sırbistan'ın ikinci olduğu şampiyonada, Bosna Hersek ise üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonanın son gününde Mustafa Akgül, Muammer Çağlar, Yusuf Eymen Yağcıoğlu ve Muhammed Efe Yurtseven'den oluşan kata takımı, ümit-genç 21 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda Sude Kaçar, Ezgi Aslan, Buse Kılıç ve Eşem Sude Tural'dan oluşan genç kadın takım kumite kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye şampiyonada genç erkek takım kumite, ümit-genç kadın takım kata, 21 yaş altı kadın takım kumite ve 21 yaş altı erkek takım kumite kategorilerinde ise 4 bronz madalya aldı.

Organizasyonun ilk gününde Türk sporcular 8 altın, 5 gümüş ve 8 bronz, dün ise 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazanmıştı. Türkiye bugün ise 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

Türkiye böylece organizasyonu 13 altın, 11 gümüş, 19'u bronz olmak üzere toplamda 43 madalya ile genel klasmanı birinci sırada tamamladı.