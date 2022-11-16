Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem kimdir?

16 Kasım 2022 Çarşamba, 11:30

E-scooter uygulaması Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun kendisi ve ailesini tehdit ettiğini ileri sürdü.

OĞUZ ALPER ÖKTEM KİMDİR?

1991 yılında doğan Öktem, aslen Kocaelilidir.Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi’nde tam burslu olarak okuyan Oğuz Alper Öktem, lisans eğitimini Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde aldı. , yüksek lisans eğitimini ise Londra Ekonomi Okulu Siyasal Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. İş hayatına Deutsche Bank’ın Londra ofisinde nükleer enerji şirketleri üzerine çalışmalar yaparak başlayan Öktem, 2014 yılında İstanbul’a dönüş yaptı. Kariyerine BluTV şirketinde Chief Operating Officer olarak devam etti. 2018 yılında Martı İleri Teknoloji’yi kurdu.

MARTI NEDİR?

Martı, Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulan; İstanbul,Kayseri, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Antalya, Eskişehir, Ordu ve Gaziantep'te hizmet veren scooter paylaşım sistemidir.