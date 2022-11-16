Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem kimdir?
Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun kendisi ve ailesini tehdit ettiğini ileri sürdü. Oğuz Alper Öktem kimdir?
E-scooter uygulaması Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun kendisi ve ailesini tehdit ettiğini ileri sürdü.
OĞUZ ALPER ÖKTEM KİMDİR?
1991 yılında doğan Öktem, aslen Kocaelilidir.Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi’nde tam burslu olarak okuyan Oğuz Alper Öktem, lisans eğitimini Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde aldı. , yüksek lisans eğitimini ise Londra Ekonomi Okulu Siyasal Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. İş hayatına Deutsche Bank’ın Londra ofisinde nükleer enerji şirketleri üzerine çalışmalar yaparak başlayan Öktem, 2014 yılında İstanbul’a dönüş yaptı. Kariyerine BluTV şirketinde Chief Operating Officer olarak devam etti. 2018 yılında Martı İleri Teknoloji’yi kurdu.
MARTI NEDİR?
Martı, Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulan; İstanbul,Kayseri, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Antalya, Eskişehir, Ordu ve Gaziantep'te hizmet veren scooter paylaşım sistemidir.
Video Haberler
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandır
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li başkan iddiayı yalanladı
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Bakan Özer'in hareketi tepki çekti!
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- Soylu reddetmişti, Erdoğan kabul etti
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'saksı' açıklaması: Erteledim...
- Polonya, Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- Dolarda tsunami geliyor!
- 'Bu yalanlarınızın hesabını sormazsam...'