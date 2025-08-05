Martı Marina’daki Club Mistral, yaz sezonuna etkinliklerle başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yer alan Hisarönü Körfezi’ndeki Martı Marina bünyesindeki Club Mistral, yaz sezonuna yeni mutfak kadrosu ve etkinlik programıyla başladı. Bölgedeki turizm hareketliliğine katkı sunan işletme, yaz boyunca düzenlenecek müzikli etkinliklerle de dikkat çekiyor.

İstanbul merkezli bazı restoranlarda deneyim kazanmış şeflerin görev aldığı mutfakta, Akdeniz mutfağından örnekler sunuluyor. Menünün, mevsim ürünlerine ve yerel tatlara göre şekillendirildiği belirtiliyor. Mekân, aynı zamanda açık mimarisi ve deniz manzarasıyla, Hisarönü Körfezi'nde konumlanan tesislerden biri olma özelliği taşıyor.

Canlı müzik ve tematik günler programda

Yaz sezonunun açılışı kapsamında, müzisyen Kerem Kaya'nın katkısıyla “Borealis Haftası” adı verilen bir etkinlik düzenlendi. Hafta boyunca çeşitli canlı müzik performanslarına ev sahipliği yapan Club Mistral, yaz boyunca bu tür programlara devam edecek.

İşletme yetkilileri, sezon boyunca müzikli akşamlar ve tematik günlerle bölgeye gelen tatilciler için farklı bir sosyal alan sunmayı amaçladıklarını ifade ediyor.

Karada ve denizde erişilebilirlik

Martı Marina içerisinde yer alan Club Mistral, yat limanına deniz yoluyla ulaşan ziyaretçilerin yanı sıra, karayoluyla bölgeye gelen konuklara da açık. Aynı alan içerisinde yer alan küçük ölçekli otel ise konaklama ihtiyacı duyan misafirleri ağırlıyor.

Ege kıyılarında sezonun hareketlendiği bugünlerde, bölgede gastronomi ve sosyal etkinliklere yönelik girişimlerin arttığı gözleniyor. Club Mistral da bu çerçevede sezona çeşitli yeniliklerle başlayan işletmeler arasında yer alıyor.