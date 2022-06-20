Masal Şatosu: Peri Hırsızı filmi konusu nedir? Masal Şatosu: Peri Hırsızı oyuncuları kimler?
Masal Şatosu: Peri Hırsızı filmi, bu akşam 20:00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.
Bu akşam 20:00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşan Masal Şatosu: Peri Hırsızı filmi konusu nedir?
Kara Kraliçe ve yeni yardımcısı Kali, tüm ilham perilerini kaçırmaya başlar. Neşe, Can, Aslı, Akın ve Bora, Masal Kralı'nın çağrısı üzerine ilham perisini bulmak için bir maceraya atılır. Çıktıkları yolculuklarında onlara yardımcı olacak sihirli eşyaların ustasını Pastacı'yı bulmak için nefes kesici bir yolculuk yaparak mücadeleye girerler.
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