19 Haziran 2022 Pazar, 17:20

Büyükbaba ile Savaş, Robert Kimmel Smith'in aynı adlı romanına dayanan, Tom J. Astle ve Matt Ember tarafından yazılan, Tim Hill tarafından yönetilen 2020 Amerikan aile komedi filmidir. Film, ailesinin yanına taşındıktan sonra dedesini odasından çıkarmak için büyükbabası (Robert De Niro) ile bir şaka savaşı başlatan Peter (Oakes Fegley) adında genç bir çocuğu konu alıyor. Uma Thurman, Rob Riggle, Laura Marano, Cheech Marin, Jane Seymour ve Christopher Walken da başrolde. Büyükbaba ile Savaş filmi konusu nedir? Büyükbaba ile Savaş oyuncuları kimler?

İlk olarak Mayıs 2017'de çekilen The War with Grandpa'nın yayımlanması, orijinal distribütör olan The Weinstein Company'nin kapatılması nedeniyle birkaç kez ertelendi. Film sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 Ekim 2020'de 101 Studios tarafından ve Ağustos 2020'den itibaren yurtdışında Brookdale Studios tarafından sinemalarda gösterime girdi. Eleştirmenlerden genellikle olumsuz eleştiriler aldı ve 38 milyon dolarlık bir üretim bütçesine karşı dünya çapında 40 milyon dolar hasılat elde etti.

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kısa süre önce dul kalan Ed Marino (Robert De Niro) kızı Sally Marino-Decker (Uma Thurman) tarafından ziyaret edilir. Ed, evini tek başına inşa ettiği için evden çıkmak istemez ancak kızı ailesinin yanına taşınmasını ister. Sally, Ed'i bir şekilde onlarla birlikte yaşamaya ikna eder ve ona oğlu Peter'ın (Oakes Fegley) yatak odasını verir. Peter, odasını büyükbabasına vermekten ve tavan arasına taşınmaktan mutlu değildir. Ed, Sally'nin kocası Arthur (Rob Riggle) ve iki kızı Mia (Laura Marano) ve Jenny (Poppy Gagnon) tarafından iyi karşılanır. Ed taşındığı ilk gün boyunca, zamanının çoğunu yeni odasında, sandalyesinde oturup gökyüzüne bakarak, hala merhum karısını düşünerek geçirir.

Peter daha sonra arkadaşları Billy (Juliocesar Chavez), Steve (Isaac Kragten) ve Emma'ya (T.J. McGibbon) büyükbabasının ailesiyle birlikte taşındığını ve odasında yaşadığını anlatır. Yeni odasında geçirdiği sefil bir ilk geceden sonra, Peter savaş ilan etmeye karar verir. Ed, üzerinde anlaşmaya varılan angajman kurallarına uydukları sürece savaşı kabul eder: başkalarının eşyalarına zarar veremezler ve bunu aileye söyleyemezler. Peter, Ed'in tıraş kremini çabuk kuruyan köpükle değiştirmek ve pikabına zarar vermek de dahil olmak üzere bir dizi şaka yapar. Ed, Peter'ın tüm mobilyalarından vidaları çıkarmak ve okul raporunu yeniden yazmak gibi şakalarla Peter'a geri döner. Ed, tavsiye için arkadaşları Danny (Cheech Marin) ve Jerry'ye (Christopher Walken) gider. Zamanla Ed, torunları ve damadı ile zaman geçirmeye başlar ve sosyal medya uygulamaları gibi modern teknolojilerin nasıl kullanılacağını öğrenir.

Sally, Mia'nın onaylamadığı Russell (Colin Ford) adında bir çocukla çıktığını öğrenir. Ed, Jerry, Danny ve Diane'i (Jane Seymour) (Ed'in arkadaş olduğu bir mağaza çalışanı) Peter ve arkadaşlarına karşı yakan top oynamaya davet eder. Peter ve arkadaşları ilk raundu kazanır, ancak Ed ve ekibi ikinci rauntta onları yenmeyi başarır. Ancak üçüncü turda Danny'nin çenesi yaralanır; sonuç olarak, oyun berabere ilan edilir. Daha sonra Peter, Ed'in acil çağrı kolyesindeki düğmeye basar ve Ed, Peter'ı okuldan alıp balığa götürmesi için alır. İkisi orada balık tutmanın yasa dışı olduğunu keşfeder. Ed daha sonra Peter'ı eski evine götürür ve duvarlarda bazı sırlar bıraktığını açıklar.

Ed, Peter'ın zorbalığa maruz kaldığını öğrenir ve o, Danny ve Jerry zorbayı bir çöp kutusuna atar. Jenny'nin Noel temalı doğum günü partisinde Peter, şaka yapmayacağına dair verdiği sözü tutar. Ancak Peter, o gece Noel Baba rolünü oynaması gereken Ed için bir fırlatma koltuğu ayarlar. Ne yazık ki, bir son dakika değişikliği Jerry'nin Noel Baba kılığına girmesine neden olur. Parti boyunca Peter ve Ed'den yardım etmeleri beklenirken onlar bunun yerine, birbirlerine şişe püskürtmek, Ed'i şok etmek gibi taşkınlıklar olmak üzere şaka yapmaya devam ederler. İstemeden de olsa birbirleriyle savaşlarını herkese ifşa ederler. Jerry sandalyesinden fırlayarak daha fazla maddi hasara ve birden fazla misafirin yaralanmasına neden olur. Bu sırada, Jenny'nin Noel ağacı pervanesi evin üzerine düşer ve Mia'nın odasında bir delik bırakır ve Mia'nın Russell ile olan gizli buluşmasını ortaya çıkarır. Sonrasında Ed yaralanır ve hastaneye götürülür.

Ceza olarak, Arthur ve Sally, Peter ve Mia'yı altı ay boyunca "iş hapsine" tabi tutar. Russell ortaya çıkar; Sally başlangıçta ona kızgın görünür, ama onun yerine onu hoş karşılar. Sally, Ed'i hastaneden almaya gider, ancak çoktan check-out yaptığını ve Lyft sürücüsü Chuck'ın (Joe Gelchion) onu eski evine götürdüğünü öğrenir. Peter, durumu düzeltmeye karar verir ve Ed'e ailesinin yanına taşınması için yalvarır. Sally dinlerken, ikisi sonunda uzlaşır. Zaman geçtikçe, Ed ve Peter nihayet anlaşıyorlar gibi görünür, ta ki Ed bir gün Diane ile birlikte olmak için ayrılana kadar...

OYUNCULAR

* Robert De Niro

* Oakes Fegley

* Uma Thurman

* Rob Riggle

* Laura Marano

* Poppy Gagnon

* Cheech Marin

* Christopher Walken

* Jane Seymour

* Juliocesar Chavez

* Isaac Kragten

* T.J. McGibbon

* Colin Ford

* Joe Gelchion

* Faizon Love

* Rutanya Alda

* Kendrick Cross

* Drew Scheid