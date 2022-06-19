Babam ve Oğlum filmi konusu nedir, nerede çekildi, oyuncuları kimler?

19 Haziran 2022 Pazar, 13:21

Babam ve Oğlum, 2005 yapımı bir Çağan Irmak filmi. Ege'deki çiftlikten gazetecilik okumak için ayrılan Sadık'ın, yıllar sonra oğluyla beraber yeniden çiftliğe dönüşünün, 12 Eylül Darbesi arka planında aktarıldığı filmin senaryosunu da yine Çağan Irmak yazdı.

BABAM VE OĞLUM KONUSU

Sadık, Ege'deki çiftlikten, üniversitede gazetecilik eğitimi için ayrılmıştır. Oysa babası Hüseyin (Çetin Tekindor), onun ziraat mühendisliği okuyup çiftliğin idaresini eline almasını istemektedir. Sadık, daha üniversite yıllarında politikayla aktif olarak ilgilenir. Bunu öğrenen babası Hüseyin, oğlunu evlatlıktan reddeder. 70'li yıllarda birçok siyasi olaya karışan Sadık'ı daha zor günler beklemektedir. 1980 yılının 12 Eylül günü sabah erken saatlerde karısının doğum sancılarının tutmasıyla dışarı fırlayan çift, hastaneye gitmek için araç bulamazlar, çünkü ülkede askerî darbe gerçekleşmektedir. Sadık'ın karısı, doğum esnasında hayatını kaybeder ama küçük Deniz hayattadır. Gördüğü işkence ve yattığı hapisten sonra sağlığı bozulan Sadık, hastalığının ölümcül olduğunu anladığında Deniz'i Ege'deki çiftliğe, annesinin ve konuşmadığı babasının yanına götürmekten başka bir yol bulamaz. Çizgi romanlara ve onun büyülü dünyasına oldukça meraklı olan Deniz için evin yanaşmaları, küs teyze (Şerif Sezer), traktör kullanan ve telsizle konuşan babaanne (Hümeyra), bileğinden boğazına kadar bilezikle dolaşan gelin Hanife (Binnur Kaya) ve saf bir amca (Yetkin Dikinciler) ile tanışmak, onun için oldukça farklı bir deneyim olacaktır. Sadık ve Hüseyin'in geçmişle hesaplaşmaları ise oldukça sıkıntılı gelişmelere neden olacaktır.

BABAM VE OĞLUM NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Türkiye'de 3.500.000 izleyici sınırını aştı. Filmin çekimleri İzmir (Seferihisar), Balıkesir (Ayvalık) ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

OYUNCULAR

* Çetin Tekindor - Hüseyin Efendi

* Fikret Kuşkan - Sadık

* Hümeyra - Nuran

* Şerif Sezer - Gülbeyaz

* Ege Tanman - Deniz

* Yetkin Dikinciler - Salim

* Binnur Kaya - Hanife

* Özge Özberk - Birgül

* Erdal Tosun - Gazeteci Mustafa

* Nergis Çorakçı - Sakine

* Mahmut Gökgöz - Kahya

* Bilge Şen - Fatma

* Halit Ergenç - Özkan

* Tuba Büyüküstün - Aysun

ÖDÜLLER

2006 Uluslararası İstanbul Film Festivali

* En iyi film (Çağan Irmak)

* En iyi erkek oyuncu (Fikret Kuşkan)

* En iyi kadın oyuncu (Şerif Sezer)

* 38. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri

* En iyi film

* En iyi yönetmen (Çağan Irmak)

* En iyi senaryo (Çağan Irmak)

* En iyi kadın oyuncu (Hümeyra)

* En iyi erkek oyuncu (Çetin Tekindor)

* En iyi yardımcı kadın oyuncu (Şerif Sezer)

2005 ÇASOD Ödülleri

* En iyi erkek oyuncu (Çetin Tekindor)

2006 Nürnberg Film Festivali (Almanya-Türkiye)

* En iyi film - İzleyici Ödülü (Çağan Irmak)

2006 Dünya Film Müzikleri Ödülleri

* Dünya film müziği ödülü (Evanthia Reboutsika)

Sadri Alışık Ödülleri

* En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Özge Özberk