Açlık Oyunları filmi konusu nedir? Açlık Oyunları filmi oyuncuları kimler?

Açlık Oyunları film serisi, Amerikalı yazar Suzanne Collins'in Açlık Oyunları üçlemesinden uyarlanan bilim kurgu distopik macera filmlerinden oluşuyor. Lionsgate tarafından dağıtılan filmlerin yapımcılığını Nina Jacobson ve Jon Kilik üstleniyor. Filmde Katniss Everdeen rolünde Jennifer Lawrence, Peeta Mellark rolünde Josh Hutcherson, Gale Hawthorne rolünde Liam Hemsworth, Haymitch Abernathy rolünde Woody Harrelson, Effie Trinket rolünde Elizabeth Banks, Caesar Flickerman rolünde Stanley Tucci ve Başkan Snow rolünde Donald Sutherland yer alıyor.

İlk üç film çeşitli gişe rekorları kırdı. Açlık Oyunları (2012) orijinal bir IP için açılış günü ve en büyük açılış hafta sonu için rekorlar kırdı. Ateşi Yakalamak (2013) Kasım ayının en büyük açılış hafta sonu rekorunu kırdı. Alaycı Kuş – Bölüm 1 (2014), 2014'ün en büyük açılış günü ve hafta sonunu yaşadı. Alaycı Kuş – Bölüm 2 (2015) dahil olmak üzere filmler, temaları ve Lawrence'ın performansıyla övgü topladı.

Açlık Oyunları, dünya çapında 2,97 milyar ABD dolarının üzerinde hasılat elde ederek tüm zamanların en yüksek 21. hasılat yapan film serisidir. Aynı isimli romandan uyarlanan The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes adlı bir prequel filmi 17 Kasım 2023'te vizyona girecek.

AÇLIK OYUNLARI KONUSU NEDİR?

Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı "Açlık Oyunları" düzenlenmektedir. Kısmen eğlence amaçlı, kısmen de halka göz dağı vermeyi hedefleyen bu oyunlar, ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir. 24 farklı 'yarışmacı' bütün televizyon seyircilerinin gözleri üzerindeyken, rakiplerini eleme ve hayatta kalma mücadelesi vermektedirler.

Katniss'in 16 yaşımdaki kız kardeşi Primrose, maden yataklarıyla ünlü eyaletin 'kadın yarışmacısı' olarak seçildiğinde Katniss onun yerini almak için gönüllü olur. Erkek katılımcı Peeta ile Katniss, kendilerinden yaş ve kuvvet açısından daha büyük, güçlü ve ömürleri boyunca bu an için eğitilmiş olan rakiplerine karşı ayakta durmaya çalışırlar...

Ülkemizde Seabiscuit 'in yazar ve yönetmeni olarak tanıdığımız Gary Ross'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film Suzanne Collins'in aynı adlı romanından gene Ross tarafından beyazperdeye aktarıldı. Film başrollerini ise genç oyuncular Jennifer Lawrence ve Josh Hutcherson paylaşıyor...

Suzanne Collins'in Açlık Oyunları adlı romanının 14 Eylül 2008'de yayınlanmasının ardından, Hollywood film stüdyoları kitabı filme uyarlamaya başladı. Mart 2009'da, yapımcı Nina Jacobson tarafından kurulan bağımsız bir stüdyo olan Color Force, kitabın film haklarını satın aldı.?12? Daha sonra filmi yapmasına yardımcı olması için yapım şirketi Lionsgate'i aradı. Collins ayrıca romanı uyarlamak için görevlendirildi; ilk taslağa, serinin üçüncü romanı Alaycı Kuş'u (2010) tamamladıktan sonra başladı. Yönetmen arayışı 2010'da devam eden üç yönetmenle başladı; David Slade, Sam Mendes ve Gary Ross. Ross nihayetinde yönetmen olarak seçildi. Collins senaryoyu bitirdiğinde, Ross senaryoyu Collins ve senarist Billy Ray ile birlikte gözden geçirmeye karar verdi.

Ekim 2010'da, oyunculara senaryolar gönderildi ve oyuncu seçimi Mart ve Mayıs 2011 arasında gerçekleşti. İlk rol, ana karakter Katniss Everdeen'di. En çok Jennifer Lawrence, Hailee Steinfeld, Abigail Breslin ve Chloë Grace Moretz'in anıldığı otuz kadar aktris rolü oynamak için görüşmelerde bulundu. Rol Lawrence'a verildi.

Katniss'in en yakın arkadaşı Peeta Mellark ve en iyi arkadaşı Gale Hawthorne'un rolleri o ayın sonlarında başladı. Peeta'nın en büyük adayları arasında Josh Hutcherson, Alexander Ludwig (daha sonra Cato olarak rol aldı), Hunter Parrish, Evan Peters ve Lucas Till vardı. Gale için yarışmacılar arasında Robbie Amell, Liam Hemsworth, David Henrie ve Drew Roy vardı. 4 Nisan'da, Hemsworth'un Gale olarak, Hutcherson'ın ise Peeta olarak rol aldığı bildirildi.

