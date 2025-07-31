Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya girmek için ter döktüğü gecede şu ana kadar 16 isim belirlendi. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi? 30 Temmuz'da Masterchef'te ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF'İN YENİ YARIŞMACISI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye 2025 sezonunun 16 yarışmacısı belli olmuştu.

30 Temmuz akşamında kadroya dahil olan 17. yarışmacı belli oldu. Ana kadronun yeni ismi Tunahan oldu.

1 - Furkan

2 - Eylül

3 - Çağatay

4 - Onur

5 - Hilal

6 - Sercan

7 - Ayla

8 - İhsan

9 - Ayten

10 - Çağlar

11 - Sezer

12 - Cansu

13 - Özkan

14 - Gizem

15 - İrem

16 - Hakan

17 - Tunahan