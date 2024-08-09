MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi? Ana kadroya dahil olan isim...

Yayınlanma: 09.08.2024 - 21:21

Güncelleme: 09.08.2024 - 21:21

MasterChef 2024 sezonunda veda edecek ilk isim belli olacak. Şu ana kadar 6 ismin eleme potasına dahil olduğu yarışmada bju isimlerden biri yarışmaya ve hayallerine veda edecek. Elenen ismin yerine ise yedeklerde yer alan isimlerden biri ana kadroya dahil olacak. Peki, MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te yedeklere dahil olamayı başaran yarışmacılar iki turdan oluşan etaplarda ter dökecek. İlk turda şefler yarışmacılardan Dalyan köfte istedi. Etapların ardından ana kadroya dahil olan isim belli olacak.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Bu hafta 3 takım oyunu geride kaldı. Takım oyunlarından ikisini mavi takım, birini ise kırmızı takım kaldı. Yapılan oylamaların ve dokunulmazlık oyunlarının sonucunda kırmızı takımdan potaya Serhat, Deniz, Çağlar ve Ayşe girerken mavi takımdan ise Beyza ve Murat Can potaya girdi.

İŞTE YARIŞACAK YEDEK YARIŞMACILAR...

İlk gruptan yedeklere dahil olan yarışmacılar Bera, Huriye ve Bartu oldu. İkinci gruptan seçilen isimler Yudum ve Şirin oldu. Üçüncü gruptan Erim, Ensar ve Zübeyde yedeklere seçildi. Son olarak dördüncü gruptan ise Sercan, Beyzanur ve Adel seçildi. 11 isim ana kadroya seçilebilmek için önlüklerini giydi.