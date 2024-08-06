Enfes ahtapot salatası tarifi... MasterChef ahtapot salatası nasıl yapılır?

Yayınlanma: 06.08.2024 - 22:34

Güncelleme: 06.08.2024 - 22:34

Ege mutfağının sevilen mezelerinden biri olan ahtapot salatası, deniz ürünleri tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Hem hafif hem de besleyici olan ahtapot salatası, özellikle yaz aylarında serinletici bir alternatif olarak karşınıza çıkıyor. İşte, deniz kokusunu sofranıza taşıyacak, damaklarda iz bırakacak ahtapot salatası tarifi!

MALZEMELER

1 adet orta boy ahtapot (yaklaşık 1-1.5 kg)

1 adet limon

1 çay bardağı zeytinyağı

2-3 diş sarımsak

1 adet kırmızı soğan

1 adet domates

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1/2 demet maydanoz

2 yemek kaşığı sirke (elma veya üzüm sirkesi)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kuru kekik

YAPILIŞI

Ahtapotu temizleyin ve yıkayın. (Eğer ahtapotu temizlemekte zorlanıyorsanız, balıkçınıza temizletebilirsiniz.)

Büyük bir tencereye su doldurup kaynatın. Su kaynadıktan sonra ahtapotu tencereye ekleyin ve yaklaşık 45-60 dakika kadar, ahtapot yumuşayana kadar pişirin. Pişme süresi ahtapotun büyüklüğüne göre değişebilir.

Ahtapotu sudan çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra, ahtapotu doğrayarak küçük parçalara ayırın.

Kırmızı soğanı ince ince doğrayın.

Domatesi, yeşil biberi ve kırmızı biberi küçük küpler halinde doğrayın.

Maydanozu ince ince kıyın.

Sarımsakları ezin veya çok ince doğrayın.

Büyük bir salata kasesine doğranmış ahtapotu, kırmızı soğanı, domatesi, yeşil biberi, kırmızı biberi ve maydanozu ekleyin.

Ayrı bir kapta zeytinyağı, sirke, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve kekiği karıştırarak sos hazırlayın.

Hazırladığınız sosu salatanın üzerine dökün ve tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Son olarak, limonun suyunu salatanın üzerine sıkın ve tekrar karıştırın.

Ahtapot salatasını servis tabağına alın ve buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirerek soğumasını sağlayın.

Soğuk olarak servis edin.