Cumhuriyet Gazetesi Logo
MasterChef finali ne zaman? 2025 MasterChef Türkiye final tarihi belli oldu mu?

MasterChef finali ne zaman? 2025 MasterChef Türkiye final tarihi belli oldu mu?

4.12.2025 11:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MasterChef finali ne zaman? 2025 MasterChef Türkiye final tarihi belli oldu mu?

MasterChef Türkiye’de final yolculuğu daraldıkça rekabet de her zamankinden daha çetin bir hâle geliyor. Peki, MasterChef finali ne zaman? 2025 MasterChef Türkiye final tarihi belli oldu mu?

MasterChef Türkiye’de bireysel performansların öne çıktığı final hattı nefes kesmeye devam ederken, son bölümde yarışmacılar finale bir adım daha yaklaştıran Şef Ceketi için kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef finali ne zaman? 2025 MasterChef Türkiye final tarihi belli oldu mu?

Image

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

2025 MasterChef Türkiye finali için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yarı final ve final yarışmaları 9–10 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bu yıl da finalin benzer tarihlerde yapılması bekleniyor. 

MASTERCHEF CEKET KAZANAN İSİMLER

İlk ceketi Çağatay, ikinci ceketi Sezer ve üçüncü ceketi Özkan kazandı.

İlgili Konular: #yarışma #Masterchef Türkiye #final