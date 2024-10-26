MasterChef son eleme oyununu kim kazandı? 26 Ekim'de MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu?

Yayınlanma: 26.10.2024 - 21:18

Güncelleme: 26.10.2024 - 21:18

MasterChef'te heyecan devam ediyor. Haftanın son eleme adayının belirleneceği gecede, programa konuk olan şef Ömer Aksu yarışmacılara günün konseptini sundu. Ömer şef, yarışmacılardan Gaziantep mutfağının ünlü yemeği katmer yapmalarını istedi. Yarışmada en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, 7. eleme adayı olarak potaya girdi. Peki, MasterChef 2024'te potaya giden isim kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF HAFTANIN 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan isim son eleme adayı oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

ALPER

ERİM

KEREM

SEMİH

NİGAR

EZGİ



