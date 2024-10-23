Yayınlanma: 23.10.2024 - 23:39

Güncelleme: 23.10.2024 - 23:39

MasterChef Türkiye'de 12. haftanın ikinci takım oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Peki, MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? 23 Ekim'de kimler eleme adayı oldu?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 12. haftada yarışmaya veda eden isim Nevzat oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 12. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Muratcan oldu. En başarılı ıslak hamburgeri hazırlayan Muratcan gecenin birincisi, Emre ikincisi, Semih üçüncüsü, Beyza ise dördüncüsü oldu.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Muratcan (Takım Kaptanı)

Onur

Emre

Eda

Şirin

Kaan

Akın

Hakan

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Nigar (Takım Kaptanı)

Kerem

Semih

Ezgi

Alper

Beyza

Erim

İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk takım oyununda kazanan taraf mavi takım oldu.

1. VE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gerçekleşen bireysel dokunulmazlık oyununda kazann isim Kerem oldu. Kerem haftanın ilk eleme adayı olarak Alper'i seçti. Yapılan oylamanın ardından 2. eleme adayı Erim olarak belirlendi.

3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımın takım oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Ezgi eleme adayı olarak Kerem'i seçti. Yapılan oylamada 4. eleme adayı olarak Semih seçildi.