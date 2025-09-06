Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda yeni haftanın eleme adayları belli oluyor. Peki, Masterchef'te 7. eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Masterchef eleme adayı kim oldu?
MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?
Kaptanlık oyununda en başarılı yarışmacı olan Ayla mavi takımın kaptanı oldu. Ayla, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.
MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN TAKIMLARI
Mavi Takım:
Ayla
Hakan
Sümeyye
Sercan
Özkan
Cansu
Onur
İhsan
İrem
Özkan
Kırmızı Takım:
Çağlar
Çağatay
Furkan
Gizem
Sezer
Ayten
Furkan
Nisa
İlhan
Barış
ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Masterchef Türkiye'de haftanın eleme adayları belli oldu. Sercan, Özkan, Çağlar, Ayten, Çağatay ve Mert takım oyunlarının ardından eleme potasına dahil olmuştu. 7. eleme adayı ise Nisa oldu.