Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda yeni haftanın eleme adayları belli oluyor. Peki, Masterchef'te 7. eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Masterchef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununda en başarılı yarışmacı olan Ayla mavi takımın kaptanı oldu. Ayla, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım:

Ayla

Hakan

Sümeyye

Sercan

Özkan

Cansu

Onur

İhsan

İrem

Özkan

Kırmızı Takım:

Çağlar

Çağatay

Furkan

Gizem

Sezer

Ayten

Furkan

Nisa

İlhan

Barış

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de haftanın eleme adayları belli oldu. Sercan, Özkan, Çağlar, Ayten, Çağatay ve Mert takım oyunlarının ardından eleme potasına dahil olmuştu. 7. eleme adayı ise Nisa oldu.