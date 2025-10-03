MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak ediliyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2 Ekim Perşembe günü MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Özkan oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Murat Can ve Çağatay oldu.