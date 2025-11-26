Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.11.2025 00:29:00
Güncellenme:
MasterChef Türkiye'de yarışmacıların mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. 25 Kasım 2025 günü ekrana gelen bölümde ikinci eleme adayı ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı belli oldu. MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 25 Kasım 2025 MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MasterChef’te haftanın ilk takım oyununda mavi ve kırmızı takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. 25 Kasım 2025 salı günü yayımlanan bölümde eleme potasına giren isimler belli oldu.

Dokunulmazlık yarışmasında yarışmacılar en iyi pizzayı yapmak için yarıştı.

Bu bölümde eleme potasına giren isimler Murat Can ve Çağatay oldu.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan ilk isim Sezer oldu. MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayları Mert ve Ayla oldu.

 

 

 

