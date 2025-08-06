Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. Yarışmacılar ilk defa önlüklerini giyerek takım oyunlarında mücadele etti. Gecenin sonunda ise yarışmacılar eleme potasına dahil oldu. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 5 Ağustos'ta MasterChef'te takım oyununu kim kazandı?

TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 4 Ağustos'ta gerçekleşen takım oyununda en başarılı menemeni hazırlayan Gizem, mavi takımın kaptanı oldu. Gizem kırmızı takım kaptanı olarak İlhan'ı seçti.

MAVİ TAKIM

Gizem (Takım Kaptanı)

Çağatay

Özkan

İrem

Merve

İhsan

Eylül

Sercan

Cansu

Tunahan

KIRMIZI TAKIM

İlhan (Takım Kaptanı)

Hakan

Sezer

Furkan

Onur

Ayten

Hilal

Çağlar

Ayla

Sümeyye

İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk takım oyununda kazanan taraf kırmızı takım oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın ilk takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı İhsan oldu. İhsan ilk eleme adayı olarak Tunahan'ı seçti. İkinci eleme adayı yapılan oylamanın ardından belli oldu. En çok oy alan yarışmacı Merve oldu.