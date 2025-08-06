Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. Yarışmacılar ilk defa önlüklerini giyerek takım oyunlarında mücadele etti. Gecenin sonunda ise yarışmacılar eleme potasına dahil oldu. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 5 Ağustos'ta MasterChef'te takım oyununu kim kazandı?
TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de 4 Ağustos'ta gerçekleşen takım oyununda en başarılı menemeni hazırlayan Gizem, mavi takımın kaptanı oldu. Gizem kırmızı takım kaptanı olarak İlhan'ı seçti.
MAVİ TAKIM
Gizem (Takım Kaptanı)
Çağatay
Özkan
İrem
Merve
İhsan
Eylül
Sercan
Cansu
Tunahan
KIRMIZI TAKIM
İlhan (Takım Kaptanı)
Hakan
Sezer
Furkan
Onur
Ayten
Hilal
Çağlar
Ayla
Sümeyye
İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ilk takım oyununda kazanan taraf kırmızı takım oldu.
ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Haftanın ilk takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı İhsan oldu. İhsan ilk eleme adayı olarak Tunahan'ı seçti. İkinci eleme adayı yapılan oylamanın ardından belli oldu. En çok oy alan yarışmacı Merve oldu.