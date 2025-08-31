Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda eleme adayları araştırılıyor. Peki, Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kim oldu? 30 Ağustos Masterchef eleme adayı...

MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?

Şeflerin verdiği karar sonucunda mavi takım kaptanı Eylül oldu. Eylül, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti. Ardından iki kaptan sırayla seçim yaparak haftanın takımlarını oluşturdu.

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım:

Eylül (kaptan), Hakan, Çağatay, Furkan, Onur, Ayla, Ayten, Hilal, Barış, İlhan

Kırmızı Takım:

Çağlar (kaptan), Sümeyye, Özkan, Sezer, Gizem, Sercan, Mert, Cansu, İhsan, İrem

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te takım oyunlarının ardından 6 isim eleme potasına dahil olmuştu. Gizem, Cansu, İrem, Mert, Çağlar ve Sümeyye'nin eleme potasına dahil olduğu haftada bireysel eleme gününde Hilal eleme potasının son ismi oldu.