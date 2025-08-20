Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda eleme adayları araştırılıyor. Peki, Masterchef'te kim eleme adayı oldu? 19 Ağustos'ta Masterchef'te kim kazandı?
TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de 18 Ağustos'ta gerçekleşen takım oyununda en başarılı tabağı hazırlayan Eyül takım kaptanı oldu. Merve, kırmızı takımın kaptanı olarak Ayten'i seçti.
MAVİ TAKIM
Eylül (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Mert
Sezer
Onur
Ayla
Sercan
İrem
Cansu
KIRMIZI TAKIM
Ayten (Takım Kaptanı)
Özkan
Furkan
Çağatay
Gizem
Hilal
Çağlar
Bilal
İhsan
İlhan
HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Haftanın ilk takım oyununu mavi takım kazandı. Furkan'ın bireysel dokunulmazlığı kazandığı gecede eleme adayları Hilal ve Ayten oldu.
YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacı Bilal oldu.
MASTERCHEF'TE KİM VEDA ETTİ?
İki turdan oluşan eleme gecesinin ardından geçen hafta veda eden yarışmacı Merve oldu.