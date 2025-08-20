Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda eleme adayları araştırılıyor. Peki, Masterchef'te kim eleme adayı oldu? 19 Ağustos'ta Masterchef'te kim kazandı?

TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 18 Ağustos'ta gerçekleşen takım oyununda en başarılı tabağı hazırlayan Eyül takım kaptanı oldu. Merve, kırmızı takımın kaptanı olarak Ayten'i seçti.

MAVİ TAKIM

Eylül (Takım Kaptanı)

Hakan

Sümeyye

Mert

Sezer

Onur

Ayla

Sercan

İrem

Cansu

KIRMIZI TAKIM

Ayten (Takım Kaptanı)

Özkan

Furkan

Çağatay

Gizem

Hilal

Çağlar

Bilal

İhsan

İlhan

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın ilk takım oyununu mavi takım kazandı. Furkan'ın bireysel dokunulmazlığı kazandığı gecede eleme adayları Hilal ve Ayten oldu.

YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacı Bilal oldu.

MASTERCHEF'TE KİM VEDA ETTİ?

İki turdan oluşan eleme gecesinin ardından geçen hafta veda eden yarışmacı Merve oldu.