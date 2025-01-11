Yayınlanma: 11.01.2025 - 20:15

Güncelleme: 11.01.2025 - 20:15

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nu buluşturan MasterChef Türkiye 2024'te şampiyon belli olacak. Canlı yayında şampiyonun belli olacağı gecede finalistler ter dökecek. Gecenin sonunda bir isim kazanan olacak. Peki, MasterChef Türkiye 2024 şampiyonu kim oldu? MasterChef'te kazanan kim oldu? Canlı yayında ödül sahibini bulacak...

MASTERCHEF'TE KİMLER FİNALİST OLDU?

4 ismin yarı finale kaldığı yarışmada adını finale yazdıran isimler Onur ve Kerem oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2024 sezonunun şampiyonu canlı yayında belli olacak. Gecenin sonunda daha yüksek puan alan isim birinci olacak.

MASTERCHEF'İN SON BİRİNCİLERİ...

2011 - Muzaffer Şenduran

2018 - Uğur Kardaş

2019 - Cemre Uyanık

2020 - Serhat Doğramacı

2021 - Eren Kaşıkçı

2022 - Metin Yavuz

2023 AllStar - Esra Tokelli