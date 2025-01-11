MasterChef Türkiye 2024 şampiyonu kim oldu? MasterChef'te kazanan kim oldu? Canlı yayında ödül sahibini bulacak...
MasterChef Türkiye'de şampiyonun belli olmasına saatler kaldı. Finalistlerin büyük ödül için yarışacağı gece canlı olarak ekranlara gelecek. Peki, MasterChef Türkiye 2024 şampiyonu kim oldu? MasterChef'te kazanan kim oldu? Canlı yayında ödül sahibini bulacak...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nu buluşturan MasterChef Türkiye 2024'te şampiyon belli olacak. Canlı yayında şampiyonun belli olacağı gecede finalistler ter dökecek. Gecenin sonunda bir isim kazanan olacak. Peki, MasterChef Türkiye 2024 şampiyonu kim oldu? MasterChef'te kazanan kim oldu? Canlı yayında ödül sahibini bulacak...
MASTERCHEF'TE KİMLER FİNALİST OLDU?
4 ismin yarı finale kaldığı yarışmada adını finale yazdıran isimler Onur ve Kerem oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2024 sezonunun şampiyonu canlı yayında belli olacak. Gecenin sonunda daha yüksek puan alan isim birinci olacak.
MASTERCHEF'İN SON BİRİNCİLERİ...
2011 - Muzaffer Şenduran
2018 - Uğur Kardaş
2019 - Cemre Uyanık
2020 - Serhat Doğramacı
2021 - Eren Kaşıkçı
2022 - Metin Yavuz
2023 AllStar - Esra Tokelli
Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #Şampiyon
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