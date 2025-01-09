MasterChef Türkiye'de finale geri sayım... İlk finalist belli oluyor!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 22:07

Güncelleme: 09.01.2025 - 22:07

MasterChef Türkiye 2024 yılında finale son 3 oyun kaldı. 4 ismin geride kaldığı yarışmada ilk finalist bugün belli olacak. Eda Çağlayan, Kerem Bilginer, Semihcan Temiz ve Onur Üresin'in kaldığı yarışmada 9 Ocak'ta şefler tarafından belirlenen konu "bir et restoranı menüsü" oldu. Gecenin sonunda en çok puanın sahibi olan yarışmacı finale adını yazdıracak.

MASTERCHEF'İN SON BİRİNCİLERİ...

2011 - Muzaffer Şenduran

2018 - Uğur Kardaş

2019 - Cemre Uyanık

2020 - Serhat Doğramacı

2021 - Eren Kaşıkçı

2022 - Metin Yavuz

2023 AllStar - Esra Tokelli