MasterChef Türkiye'de finale geri sayım... İlk finalist belli oluyor!

MasterChef Türkiye 2024 sezonunun şampiyonunun belli olması için geride sadece 3 oyun kaldı. 9 ve 10 Ocak'ta gerçekleşecek oyunların ardından 11 Ocak'ta canlı yayında şampiyon belli olacak.

MasterChef Türkiye'de finale geri sayım... İlk finalist belli oluyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 22:07

MasterChef Türkiye 2024 yılında finale son 3 oyun kaldı. 4 ismin geride kaldığı yarışmada ilk finalist bugün belli olacak. Eda Çağlayan, Kerem Bilginer, Semihcan Temiz ve Onur Üresin'in kaldığı yarışmada 9 Ocak'ta şefler tarafından belirlenen konu "bir et restoranı menüsü" oldu. Gecenin sonunda en çok puanın sahibi olan yarışmacı finale adını yazdıracak.

MASTERCHEF'İN SON BİRİNCİLERİ...

2011 - Muzaffer Şenduran

2018 - Uğur Kardaş

2019 - Cemre Uyanık

2020 - Serhat Doğramacı

2021 - Eren Kaşıkçı

2022 - Metin Yavuz

2023 AllStar - Esra Tokelli


Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #Finalist #Şampiyon

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