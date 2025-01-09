MasterChef Türkiye'de finale geri sayım... İlk finalist belli oluyor!
MasterChef Türkiye 2024 sezonunun şampiyonunun belli olması için geride sadece 3 oyun kaldı. 9 ve 10 Ocak'ta gerçekleşecek oyunların ardından 11 Ocak'ta canlı yayında şampiyon belli olacak.
MasterChef Türkiye 2024 yılında finale son 3 oyun kaldı. 4 ismin geride kaldığı yarışmada ilk finalist bugün belli olacak. Eda Çağlayan, Kerem Bilginer, Semihcan Temiz ve Onur Üresin'in kaldığı yarışmada 9 Ocak'ta şefler tarafından belirlenen konu "bir et restoranı menüsü" oldu. Gecenin sonunda en çok puanın sahibi olan yarışmacı finale adını yazdıracak.
MASTERCHEF'İN SON BİRİNCİLERİ...
2011 - Muzaffer Şenduran
2018 - Uğur Kardaş
2019 - Cemre Uyanık
2020 - Serhat Doğramacı
2021 - Eren Kaşıkçı
2022 - Metin Yavuz
2023 AllStar - Esra Tokelli
Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #Finalist #Şampiyon
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