MasterChef'te ilk dörde kalan ikinci isim belli oldu!
MasterChef Türkiye'de final bölümü yaklaşırken heyecan devam ediyor. MasterChef'te ilk dörde kalan ikinci isim bu gece belli oldu.
'MasterChef Türkiye'nin 28 Aralık Cumartesi günü ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar ilk dörde kalmak için mücadele etti. Yarışmanın dün yayımlanan bölümünde Beyza, Eda, Kerem, Onur ve Semih, ilk 4'e girmek için mücadele etmişti. İlk dörde giren ilk isim Semih olmuştu.
İLK DÖRDE GİREN İKİNCİ İSİM BELLİ OLDU
Yarışmacılar Beyza, Eda, Kerem ve Onur, Semih'in yanına çıkmak için kıyasıya mücadele etti. Şefler, yarışmacılardan Türkiye'nin 7 bölgesinden esinlenlerek yemek hazırlamalarını istedi.
Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in değerlendirmeleriyle gecenin galibi belirlendi.
Üçüncü oyun sonucu, şefler tarafından verilen puanlar ile gecenin galibi belli oldu.
İkinci yarı finalist Onur oldu.
Etiketler: #Masterchef Türkiye #TV8
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