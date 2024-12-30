MasterChef'te ilk dörde kalan üçüncü isim belli oldu!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 00:23

Güncelleme: 30.12.2024 - 00:27

MasterChef Türkiye'nin 29 Aralık Pazar günü ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar ilk dörde kalmak için mücadele etti. Yarışmanın cuma günü yayımlanan bölümünde Beyza, Eda, Kerem, Onur ve Semih, ilk 4'e girmek için mücadele etmişti. İlk dörde giren ilk isim Semih olmuştu. İkinci olarak çıkan isim ise Onur oldu.

İLK DÖRDE GİREN ÜÇÜNCÜ İSİM BELLİ OLDU

Beyza, Kerem ve Eda ilk dörde girebilmek için ter döktü. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in değerlendirmeleriyle gecenin galibi belirlendi. Gecenin sonunda daha fazla puan alarak yarı finalistlerden biri olan isim Eda oldu.

Eda Somer Şef'ten 9,5 puan, Mehmet Şef'ten ise 8,5 puan aldı. 2024 sezonunda 3. kaşığı alan Eda üçüncü olarak ilk dörde girdi.