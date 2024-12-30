MasterChef'te ilk dörde kalan üçüncü isim belli oldu!
MasterChef Türkiye'de finale geri sayım devam ediyor. 5 ismin ceketini aldığı yarışmada gerçekleşen oyunların sonunda bir isim MasterChef Türkiye'ye veda edecek. İlk dörde giren üçüncü isim ise belli oldu.
MasterChef Türkiye'nin 29 Aralık Pazar günü ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar ilk dörde kalmak için mücadele etti. Yarışmanın cuma günü yayımlanan bölümünde Beyza, Eda, Kerem, Onur ve Semih, ilk 4'e girmek için mücadele etmişti. İlk dörde giren ilk isim Semih olmuştu. İkinci olarak çıkan isim ise Onur oldu.
İLK DÖRDE GİREN ÜÇÜNCÜ İSİM BELLİ OLDU
Beyza, Kerem ve Eda ilk dörde girebilmek için ter döktü. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in değerlendirmeleriyle gecenin galibi belirlendi. Gecenin sonunda daha fazla puan alarak yarı finalistlerden biri olan isim Eda oldu.
Eda Somer Şef'ten 9,5 puan, Mehmet Şef'ten ise 8,5 puan aldı. 2024 sezonunda 3. kaşığı alan Eda üçüncü olarak ilk dörde girdi.
Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #yarı final #Finalist
En Çok Okunan Haberler
-
- Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı
- Yolcu uçağında facia: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
- Tandoğan sonrası
- Aliyev'den kaza sonrası flaş talep!
- Özel'den ilk 'İmralı' açıklaması
- MHP’den ilk yorum geldi!
- İngiltere'den 'Esma Esad' açıklaması!
- 'Başlı başına kamu zararıdır'
- Parlamenter sistemdeki genel sekreterlik yeniden kuruldu