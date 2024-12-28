MasterChef Türkiye 2024'te ilk 4'e giren yarışmacı belli oldu

Yayınlanma: 28.12.2024 - 10:20

Güncelleme: 28.12.2024 - 10:21

Yemek yarışması 'MasterChef Türkiye 2024'te Beyza, Eda, Kerem, Onur ve Semih, ilk 4'e girmek için mücadele etti.

Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in değerlendirmeleriyle gecenin galibi belirlendi.

'3 DEĞİŞİM TABAĞI HAZIRLAYACAKSINIZ'

Somer Sivrioğlu, "Önümüzdeki 4 gün boyunca 4 yarışmacı teker teker yukarıya çıkacak. Her gün bizim vereceğimiz konsept dahilinde 3 değişim yemeği hazırlayacaksınız; 1 başlangıç, 1 ana yemek, 1 tatlı. 3 tabağı puanlama usulüyle değerlendireceğiz ve en yüksek puanı alan arkadaşımız yukarı çıkacak. Konsepti bir gece önceden bildireceğiz. Bugünkü konseptimiz renkler" dedi.

İLK TUR SONUÇLARI

Şefler, yarışmacılardan kendi seçtikleri menüler ile yeşil renkli başlangıç tabağı hazırlamalarını istedi. İlk turda yarışmacılara 60 dakika süre verildi. İlk etap sonunda Onur toplam 24,5, Semih 22,5, Kerem 20, Beyza 21,5 ve Eda 18 puan aldı.

Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, daha sonra Beyza, Eda, Kerem, Onur ve Semih'ten kırmızı renk ile ana yemek ve beyaz renk ağırlıklı tatlı yapmaları istedi.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

Değerlendirme sonucu Semih 65,5 puan, Eda 60,5 puan, Onur 60 puan, Kerem 58,5 ve Beyza 58,5 puan aldı. Bu sonuçla ilk 4'e kalan ilk isim Semihcan Temiz oldu.

'BANA İNANDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER'

İddialı yarışmacı, son bölüm ekrana geldikten sonra sevincini takipçileriyle paylaştı. Instagram hesabından şef ceketli fotoğrafını yayınlayan MasterChef Semih, "Son 4. Bana inandığınız için çok teşekkürler" mesajını yazdı.