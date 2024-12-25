Ceketin sahibi belli oldu: MasterChef Türkiye'de 24 Aralık'ta 3. ceketin sahibi kim oldu?

Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:26

Güncelleme: 25.12.2024 - 00:26

MasterChef Türkiye'de finale geri sayım başladı. 6 yarışmacının geride kaldığı yarışma programında 5 isim ceketin sahibi olacak. Daha önceki bölümlerde Kerem ve Onur ceketlerini alarak yukarı çıkmıştı. Bugün ise 3. isim ceketini aldı. Peki, MasterChef Türkiye'de 24 Aralık'ta 3. ceketin sahibi kim oldu? İşte ayrıntılar...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 7. olarak elenen isim Şirin oldu.

İLK CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de ceketin sahibi olan ilk isim Kerem oldu. Kerem 51 puan ile ceketin sahibi oldu.

İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef'te ikinci ceketi kazanan isim yeni bir rekor kırarak Onur oldu. Onur iki oyunun toplamında şeflerden toplam 53 puan alarak ikinci ceketi giymeye hak kazandı.

ÜÇÜNCÜ CEKETİ KİM KAZANDI?

Salı günü gerçekleşen yarışmalarda en yüksek puanı alarak 3. ceketi kazanan yarışmacı Eda oldu.

MASTERCHEF'İN SON BİRİNCİLERİ...

2011 - Muzaffer Şenduran

2018 - Uğur Kardaş

2019 - Cemre Uyanık

2020 - Serhat Doğramacı

2021 - Eren Kaşıkçı

2022 - Metin Yavuz

2023 AllStar - Esra Tokelli