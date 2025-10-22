MasterChef Türkiye’de haftanın ilk takım oyunu kazananı belli oldu. Yarışmacılar, dokunulmazlık sahibi olabilmek için büyük bir mücadele verdi. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Ekim Salı günü MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Furkan oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2125'te günün eleme adayları Aslı ve Sümeyye oldu. 3. ve 4. eleme adayı Barış ve Nisa oldu.