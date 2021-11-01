MasterChef Türkiye yarışmasında 3 yıl sonra bir ilk!
MasterChef Türkiye’nin yeni bölümüne Danilo Zanna’nın hareketi dikkat çekti. Danilo Şef, 3 yıl sonra ilk kez yarışmacının tabağına kaşık attı.
TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye’nin dün akşamki bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. Eleme gecesinin ilk etabında öne çıkan tabak, yarışmacılardan Hasan’ın tabağı oldu.
Eleme gecesinin ilk etabında yarışan Hasan, tadım esnasında şeflerin ilgisini çekecek sunum hazırladı. Danilo Şef Hasan'ın hazırladığı tabakta tadım sonrası büyük bir sürpriz yaptı.
Danilo Şef 3 yıl sonra bir yarışmacıya kaşık attığını belirterek Hasan'a övgü dolu sözler yağdırdı.
Hasan'ın ise bu güzel sözler sonrasında gözleri doldu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Hasan'a arkadaşları alkışlarla büyük destek oldu.
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