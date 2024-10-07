MasterChef Türkiye'de 7 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlığın sahibi kim oldu? Mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacılar var?
MasterChef Türkiye'de yeni hafta büyük bir heyecanla başladı. 10. haftada mavi takımın kaptanı olmaya hak kazanan isim araştırılıyor. Peki, MasterChef Türkiye'de 7 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlığın sahibi kim oldu? Mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacılar var?
MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 10. hafta büyük bir heyecan ile başladı. Dün gerçekleşen elemenin ardından 17 kişi kalan yarışmacılar yeni haftaya kaptanlık oyunu ile başladı. Mavi takımın kaptanı olmak isteyen yarışmacılar en başarılı tabakları hazırlamak için önlüklerini giydi. Peki, MasterChef Türkiye'de 7 Ekim'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Kaptanlığın sahibi kim oldu? Mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? İşte ayrıntılar...
DÜN MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'in 9. haftasında yarışmaya veda eden isim Ayşe oldu.
MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Şefler tarafından pide istenilen gecede en başarılı pideyi hazırlayan isim mavi takımın kaptanı olacak.
Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #Kaptanlık #Mavi takım
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