MasterChef 2024'te potaya giden isim kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?

5 Ekim'de MasterChef'e konuk olan şef Hüseyin Kankaya, yarışmacılardan deniz ürünlerinden sarma hazırlamalarını istedi. Peki, MasterChef 2024'te potaya giden isim kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2024'te potaya giden isim kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 00:36

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar arasındaki rekabet giderek artarken, şefler bu kez yarışmacılardan deniz ürünlerinden sarma yapmalarını istedi. Yarışmacılar, lezzetli ve yaratıcı sarmalar hazırlamak için tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef 2024'te potaya giden isim kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Nevzat

Muratcan

Eda

Semih

Şirin

Alper

MASTERCHEF HAFTANIN 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son eleme adayı Ayşe oldu.


Etiketler: #MasterChef #MasterChef 2024 #masterchef eleme potası

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