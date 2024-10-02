MasterChef Alinazik nasıl yapılır? Yumuşacık etiyle enfes Alinazik tarifi...

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:26

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:26

Alinazik, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir ve özellikle Gaziantep yöresine ait olan bu yemek, kebap ve yoğurdun harika bir uyumunu sunar. Közlenmiş patlıcan, yoğurt ve kıymalı ya da kuşbaşı et ile hazırlanan bu yemek, hem lezzeti hem de sunumuyla göz doldurur. Alinazik, misafir sofralarını süsleyen özel bir yemek olmasının yanı sıra, günlük sofralarda da rahatlıkla yer alabilir. Peki, MasterChef Alinazik nasıl yapılır? İşte, yumuşacık etiyle enfes Alinazik tarifi...

ALİNAZİK TARİFİ

Malzemeler:

4 adet büyük boy patlıcan

500 gram kıyma (dilerseniz kuşbaşı et de kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak

2 adet domates (küp doğranmış)

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

Yoğurt sosu için:

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

ALİNAZİK YAPILIŞI

Patlıcanları ocağın üzerinde ya da fırında közleyebilirsiniz.

Eğer ocağın üzerinde közleyecekseniz, patlıcanları direkt ateşe koyup kabuklarının iyice yanmasını bekleyin.

Her tarafının eşit bir şekilde közlenmesine dikkat edin.

Fırında közlemeyi tercih ederseniz, patlıcanları 200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika boyunca közleyebilirsiniz.

Patlıcanları közledikten sonra, soğuması için kenara alın ve biraz soğuduktan sonra kabuklarını soyun.

Ardından közlenmiş patlıcanları bir bıçak yardımıyla ince ince kıyın veya ezerek püre haline getirin.

Hazırladığınız közlenmiş patlıcan püresini bir kenarda bekletin.

Bir tavada tereyağı ve sıvı yağı ısıtın.

İnce doğranmış soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurma işlemine devam edin.

Kıyma iyice pişip kavrulduktan sonra biber salçası ve domates salçasını ekleyin.

Karıştırarak birkaç dakika daha kavurun.

Küp doğranmış domatesleri, ince doğranmış sarımsakları ve baharatları (tuz, karabiber, pul biber) ekleyip, tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Domatesler yumuşayana kadar birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın.

Süzme yoğurdu bir kaseye alın.

Ezilmiş sarımsakları ve bir tutam tuzu yoğurda ekleyin ve güzelce karıştırın.,

Servis tabağına ilk olarak közlenmiş patlıcan püresini yayın.

Üzerine hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu ekleyin ve eşit bir şekilde yayılmasını sağlayın.

Son olarak, kıymalı harcı yoğurdun üzerine yerleştirin.

Dilerseniz üzerine biraz tereyağı eritip kırmızı toz biber ile birlikte gezdirerek ekstra bir lezzet katabilirsiniz.

Afiyet olsun!