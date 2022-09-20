MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Eylül 2022 MasterChef'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?
19 Eylül 2022 pazartesi akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kaptanlık oyunu oynadı. MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları oynanan kaptanlık oyunu sonrası belirlendi. MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım kaptanları kim oldu? MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları nasıl oldu?
MasterChef Türkiye'nin dün gece ekranan gelen bölümünde kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belirlendiği gecede yarışmacılar en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti.
KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye jürisi, kaptanlık oyunu için yarışmacılardan en iyi Kayseri yağlamasını yapmasını istedi. Jürinin tadımı sonrası Kayseri yağlamasını en iyi yapan Gazme ve Tayfun arasında mavi takım kaptanlık yarışı gerçekleşti. İkili arasında en iyi barbun balığını yapan isim mavi takım kaptanı oldu.
MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
En iyi barbun balığı yemeğini yapan Gamze mavi takım kaptanı seçildi.
KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı olarak seçilen Gamze, kırmızı takım kaptanı olarak Vural'ıseçti.
YENİ HAFTANIN MAVİ VE KIRMIZI TAKIMI
MAVİ TAKIM
Gamze
Tayfun
Çağatay
Burak Kaya
Metin
Kıvanç
Barış
Serpilay
Burak
KIRMIZI TAKIM
Vural
Büşra
Kaan
Görkem
Yağız
Atike
Tolga
Ayaz
Fatma Nur
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