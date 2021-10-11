MasterChef Türkiye’de Mehmet Yalçınkaya’yı kızdıran hareket: Yarışmacıyı stüdyodan kovdu
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmayı balkondan izleyen Safanur'un bir hareketi Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdı. Yalçınkaya, yarışmacının stüdyodan çıkmasını istedi.
MasterChef Türkiye 2021'in yeni bölümünde, bu hafta elemeye kalan Tahsin, Azize, Mustafa, Pelin, Burcu ve Dilara eleme gecesinde karşı karşıya geldi. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar ispir fasulyesi ürününden yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı.
Eleme gecesinde yarışan yarışmacılar arasında yer alan ve oyunu balkondan izleyen Safanur’un Pelin ile konuşması dikkat çekti. Pelin'e tavsiyede bulunan Safanur, "Poke top olmuyor mu?" diyerek tarifte bulundu.
‘KARIŞMAYIN’ DEDİK
O anları gören Şef Mehmet Yalçınkaya ise sinirlendi. Mehmet Yalçınkaya, Safanur'a "Seni gönderiyorum. Size 'Karışmayın' dedik. Ama oradan tarif gönderiyorsun. Seni kulise alabilir miyim?" dedi. Mehmet Şef'in stüdyodan çıkardığı Safanur ise özür dileyerek gitti.
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