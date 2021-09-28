MasterChef Türkiye’de yarışmacılar arasında tartışma

28 Eylül 2021 Salı, 13:16

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye, bu akşam yeni bölümüyle TV8'de izleyiciyle buluşacak. MasterChef'in 79. bölümünden fragman da yayınlandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları yeni bölümde takım dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçecek.

‘O HAREKETİ BEN SANA YAPTIRMAM’

Karadeniz mutfağından yemeklerin yapılacağı yeni bölümde, rakip takımlarda yarışan Sergen ve Şükrü, tatlı yüzünden birbirine giriyor. Mavi takımdan Sergen, kırmızı takımın tatlısını "Onlarınki muhacir sütlacı gibi olmuş" diyerek eleştiriyor. Eleştiri karşısında sessiz kalamayan kırmızı takımdan Şükrü ise "Kendini öv de karşındakini kötüleme" diyerek tepkisini gösteriyor.

Çıkan gerilimin ardından sinirlerine hakim olamayan Şükrü, "Sen her türlü şımarıklığı yapabilirsin de burada o hareketi ben sana daha yaptırmam haberin olsun" diyerek Sergen'in üzerine yürüyor.

Sergen'in "Yalakalık yapacaksın diye beni orada ezdiremezsin" diyerek yerinden kalkmasıyla tartışma büyüyor. Araya giren takım yarışmacıları birbirinin üzerine yürüyen Sergen ve Şükrü'yü ayırıyor.