Şampiyon belli oldu! MasterChef 2024 birincisi...

MasterChef Türkiye 2024 birincisi belli oldu. Canlı yayında gerçekleşen finale Onur ve Kerem kıyasıya rekabet etti...

Şampiyon belli oldu! MasterChef 2024 birincisi...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 00:36

MasterChef Türkiye'de birinci olan isim belli oldu. Onur, Eda, Semih ve Kerem'in yarı finale kaldığı yarışmada gerçekleşen oyunların ardından 9 Ocak'ta ilk finalist olarak Onur seçilmişti. Onur'un ardından gerçekleşen oyunlarda en yüksek puasnın sahibi Kerem oldu. Böylece Kerem ikinci finalist oldu. 

Kerem ve Onur'un kıyasıya rekabet ettiği gecede yarışmacılar 3 farklı menü hazırladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu iki yarışmacıya da etapların ardından puanlar verdi. Daha fazla puan alan Onur MasterChef Türkiye 2024 sezonunun birincisi oldu. Onur 68,5 puan alırken Kerem 63,5 puan aldı.


Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef #final #Şampiyon

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