Yayınlanma: 12.01.2025 - 09:08

Güncelleme: 12.01.2025 - 09:08

MasterChef Türkiye'de büyük final nefesleri kesti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de 6 aylık serüvende rakiplerini eleyerek finale yükselen Onur ve Kerem final gecesinde karşı karşıya geldi. Yapılan puanlama sonucunda 2024 MasterChef şampiyonu Onur oldu. Peki, MasterChef şampiyonu Onur kimdir? Onur Üresin kaç yaşında, nereli?

ONUR ÜRESİN KİMDİR?

31 yaşındaki Onur Üresin, aşçılık kariyerine 16 yaşında başlamıştır. Masterchef Onur Marmara Üniversitesi Turizm ve Aşçılık Bölümü mezunudur.

İngiltere'de kazandığı uluslararası mutfak deneyimi ile yarışmada ön plana çıkan isimler arasında.

Onur, flying şeflik yapmış sonrasında çeşitli mutfaklarda çalışmıştır