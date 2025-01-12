MasterChef şampiyonu Onur kimdir? Onur Üresin kaç yaşında, nereli?

Masterchef Türkiye 2024 şampiyonu belli oldu.MasterChef'te, rakiplerini eleyerek finale yükselen Kerem ve Onur büyük finalde kıran kırana bir mücadeleye girdi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en çok puanı toplayan Onur 2024-2025 MasterChef Türkiye şampiyonu oldu. Peki, MasterChef şampiyonu Onur kimdir? Onur Üresin kaç yaşında, nereli?

MasterChef şampiyonu Onur kimdir? Onur Üresin kaç yaşında, nereli?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 09:08

MasterChef Türkiye'de büyük final nefesleri kesti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de 6 aylık serüvende rakiplerini eleyerek finale yükselen Onur ve Kerem final gecesinde karşı karşıya geldi. Yapılan puanlama sonucunda 2024 MasterChef şampiyonu Onur oldu. Peki, MasterChef şampiyonu Onur kimdir? Onur Üresin kaç yaşında, nereli?

ONUR ÜRESİN KİMDİR?

31 yaşındaki Onur Üresin, aşçılık kariyerine 16 yaşında başlamıştır. Masterchef Onur Marmara Üniversitesi Turizm ve Aşçılık Bölümü mezunudur.

İngiltere'de kazandığı uluslararası mutfak deneyimi ile yarışmada ön plana çıkan isimler arasında.

Onur, flying şeflik yapmış sonrasında çeşitli mutfaklarda çalışmıştır


Etiketler: #onur üresin

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