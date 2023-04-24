Masterchef yarışmacısı feci kazada ölümden döndü!
Düzce’de bariyerlere çarparak ağır hasar alan otomobilden yaralı kurtulan sürücünün Masterchef Türkiye yarışmacısı Yağız Özçelik olduğu öğrenildi.
Feci kaza, dün D-100 Karayolu Kapıcı Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce’den Sakarya istikametine seyir halinde olan Yağız Özçelik idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere saplanarak parçalandı.
Kazayı görenler hemen yardıma koşarken, otomobil devrilmemesi için tahtalar ile sabitlendi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan Özçelik, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"
Hastanede tedavi altına alınan Masterchef yarışmacısı Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar trafik kazası geçirdim. Tek başımaydım araçta. Çok şükür iyiyim" açıklamasında bulundu.
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