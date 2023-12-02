MasterChef'e konuk olan Amardeep Anand kimdir? Amardeep Anand kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 02.12.2023 - 20:53

Güncelleme: 02.12.2023 - 20:53

MasterChef'in bugünkü bölümüne Hintli Şef Amardeep Anand MasterChef'e katılıyor. MasterChef All Star'ın yeni bölümüne konuk olan Hintli şef, yarışmacılardan Buzi Bafu yemeğini yapmalarını istedi.

AMARDEEP ANAND KİMDİR?

Hindistan’da farklı farklı 5 yıldızlı otellerde, İngiltere’de Michelin yıldızlı bir restoranda pek çok konaklama ve catering sektöründe şef olarak çalıştı. İngiltere’nin ödüllü Hint restoran zinciri Madhu’s’ta ‘Group Executive Chef’ olarak görev yapan Amardeep Anand, üniversite eğitimini Otel İşletmeciliği ve Ticaret bölümlerinden alan Hint Şef, sektörde 23 yıllık bir deneyime sahip.